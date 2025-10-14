川普稱「想幫助非傷害中國」 貝森特：相信會有APEC川習會

美國總統川普十二日暗示有意和中國大陸達成協議，以緩和新一波貿易緊張，並警告貿易戰將重創大陸。美國財政部長貝森特十三日在福斯財經節目表示，美國對中國大陸加徵百分之一百關稅的做法不必然成真，美中關係仍然良好，溝通線路已重新開啟，「我們拭目以待」。

過去一周，美中關係再度緊繃。陸方九日宣布新的稀土出口管制和其他措施，川普隔天回應表示，將自十一月一日起對中國大陸商品加徵百分之一百關稅並限制部分美國軟體出口，同時暗示可能暫停飛機零組件出貨。

不過，貝森特十三日說，川普已說對中加徵關稅一事十一月一日前不會生效，本周美中將舉行工作層級會談，川普仍可能在幾周後於南韓會晤大陸國家主席習近平，「我相信那場會議仍會舉行」。

川普十二日也在社群平台發文，暗示可能為習近平安排下台階。川普寫道，「別擔心中國，都會沒事的！我十分尊敬的習主席只是情緒一時激動。他不希望自己的國家陷入蕭條，我也一樣。美國想幫助而非傷害中國。」

川普：保留11月前談判時間

川普還表示，選定十一月加徵關稅，是為了留下談判時間。他十二日搭乘空軍一號前往中東前對記者說，「你知道對我來說，十一月一日是什麼嗎？那是遙不可及的未來。十一月一日對我來說是一段漫長時間，對別人而言，也許就在眼前，但對我來說，那是遙遠得很。」

美國副總統范斯呼籲北京「選擇理性之路」，在這場貿易衝突中，若僵局延長，川普將握有更大籌碼。范斯在福斯新聞節目中說，「這會是一場微妙的角力，大致要看中國的回應。如果他們反應過於強硬，我可以保證，美國總統手中籌碼遠比中華人民共和國還多。但若他們願意理性處理，美國也會理性應對。」

范斯也說，「總統很珍惜他和習主席之間建立的友誼，但我們手上有很多籌碼。我希望，也相信總統希望，我們不必動用這些籌碼」；若中國選擇封鎖全球取得其生產的部分貨品，雙方的良好關係恐將受到考驗。

美國貿易代表葛里爾十二日對福斯新聞說，中方實施稀土管制前並未知會美方，「我們事前完全沒有收到通知，從公開消息得知後，立刻聯繫中方要求通話，但他們推遲了」。

葛里爾說，「我想大家現在都很清楚，中國這種擴權行為不會被容忍」，市場有點憂心是正常反應。但這些措施還沒正式生效，要到十一月一日才會實施，接下來幾天市場應會逐漸回穩。

高盛經濟學家指出，大陸最近的動作可能意在迫使美方讓步，最終可能出現有利市場的結果，也就是美國調降部分關稅，但仍不能排除貿易戰升高風險。

今年春季美中爆發新一輪關稅衝突，互相加徵關稅到百分之一二五以上，後來達成協議各自退回至目前水準，大陸對美國商品課徵百分之十關稅，美國則對大陸商品加徵百分之卅關稅。