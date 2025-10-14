聽新聞
川普稱「想幫助非傷害中國」 貝森特：相信會有APEC川習會

聯合報／ 編譯劉忠勇盧思綸高詣軒／綜合報導
美國總統川普12日從華盛頓搭乘空軍一號專機前往以色列，在機上和媒體交談，回答向中國加徵關稅等問題。 （法新社）
美國總統川普12日從華盛頓搭乘空軍一號專機前往以色列，在機上和媒體交談，回答向中國加徵關稅等問題。 （法新社）

美國總統川普十二日暗示有意和中國大陸達成協議，以緩和新一波貿易緊張，並警告貿易戰將重創大陸。美國財政部長貝森特十三日在福斯財經節目表示，美國對中國大陸加徵百分之一百關稅的做法不必然成真，美中關係仍然良好，溝通線路已重新開啟，「我們拭目以待」。

過去一周，美中關係再度緊繃。陸方九日宣布新的稀土出口管制和其他措施，川普隔天回應表示，將自十一月一日起對中國大陸商品加徵百分之一百關稅並限制部分美國軟體出口，同時暗示可能暫停飛機零組件出貨。

不過，貝森特十三日說，川普已說對中加徵關稅一事十一月一日前不會生效，本周美中將舉行工作層級會談，川普仍可能在幾周後於南韓會晤大陸國家主席習近平，「我相信那場會議仍會舉行」。

川普十二日也在社群平台發文，暗示可能為習近平安排下台階。川普寫道，「別擔心中國，都會沒事的！我十分尊敬的習主席只是情緒一時激動。他不希望自己的國家陷入蕭條，我也一樣。美國想幫助而非傷害中國。」

川普：保留11月前談判時間

川普還表示，選定十一月加徵關稅，是為了留下談判時間。他十二日搭乘空軍一號前往中東前對記者說，「你知道對我來說，十一月一日是什麼嗎？那是遙不可及的未來。十一月一日對我來說是一段漫長時間，對別人而言，也許就在眼前，但對我來說，那是遙遠得很。」

美國副總統范斯呼籲北京「選擇理性之路」，在這場貿易衝突中，若僵局延長，川普將握有更大籌碼。范斯在福斯新聞節目中說，「這會是一場微妙的角力，大致要看中國的回應。如果他們反應過於強硬，我可以保證，美國總統手中籌碼遠比中華人民共和國還多。但若他們願意理性處理，美國也會理性應對。」

范斯也說，「總統很珍惜他和習主席之間建立的友誼，但我們手上有很多籌碼。我希望，也相信總統希望，我們不必動用這些籌碼」；若中國選擇封鎖全球取得其生產的部分貨品，雙方的良好關係恐將受到考驗。

美國貿易代表葛里爾十二日對福斯新聞說，中方實施稀土管制前並未知會美方，「我們事前完全沒有收到通知，從公開消息得知後，立刻聯繫中方要求通話，但他們推遲了」。

葛里爾說，「我想大家現在都很清楚，中國這種擴權行為不會被容忍」，市場有點憂心是正常反應。但這些措施還沒正式生效，要到十一月一日才會實施，接下來幾天市場應會逐漸回穩。

高盛經濟學家指出，大陸最近的動作可能意在迫使美方讓步，最終可能出現有利市場的結果，也就是美國調降部分關稅，但仍不能排除貿易戰升高風險。

今年春季美中爆發新一輪關稅衝突，互相加徵關稅到百分之一二五以上，後來達成協議各自退回至目前水準，大陸對美國商品課徵百分之十關稅，美國則對大陸商品加徵百分之卅關稅。

川普稱「都會沒事」 美股早盤反彈齊揚

美國總統川普發文表示，美中貿易關係「都會沒事的」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，美股十三日早盤應聲反彈，四大指數齊揚。道瓊工業指數上漲四一七點或百分之一，標普五百指數揚升百分之一點二，那斯達克綜合指數躍漲百分之一點四；費城半導體指數大漲百分之三點五，台積電ＡＤＲ更是勁揚百分之六，台指期夜盤同步漲逾一八○點。

緊張—升級—休戰 美中關係新常態

美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上的鋪墊，這種「緊張—升級—休戰」的循環可視為中美關係新常態。雙方在測試彼此底線後，很可能再次做出讓步；十月底於南韓舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，大陸國家主席習近平和美國總統川普面對面會晤的可能性不低。

美擬加100%關稅 陸外交部：美若一意孤行 必採相應措施

美國總統川普日前揚言，為回應中國大陸的稀土管制新措施，十一月一日起將對中國商品加徵百分之一百關稅。大陸外交部發言人林劍昨回應，美方不僅沒反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式，美方應盡快糾正錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

貝森特：美國對中國加徵100%關稅不必然成真

華爾街日報和路透13日報導，美國財政部長貝森特13日向福斯財經「與瑪莉亞早晨有約」節目說，美國對中國大陸加徵100%關稅...

美財長稱川習會仍未破局 警告不排除任何報復中國選項

美國財政部長貝森特13日表示，仍看好美國總統川普將與中國國家主席習近平會面，但也警告美國對報復中國大陸緊縮稀土出口的所有...

