聽新聞
0:00 / 0:00
美擬加100%關稅 陸外交部：美若一意孤行 必採相應措施
美國總統川普日前揚言，為回應中國大陸的稀土管制新措施，十一月一日起將對中國商品加徵百分之一百關稅。大陸外交部發言人林劍昨回應，美方不僅沒反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式，美方應盡快糾正錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。
美國對中國大陸船舶加收港口服務費，中方也對美船舶徵收特別港務費作為反制，均於今起生效。大陸海關總署昨喊話，中方反制措施是必要的被動防禦行為，希望美方正視自身錯誤，回到對話協商的正確軌道。
儘管大陸稀土管制新措施預計十二月實施，但出口管制似已箭在弦上。大陸海關總署昨公布數據顯示，九月大陸僅出口稀土四○○○點三噸，較八月大減百分之卅點九，創今年二月以來新低。此外，九月大陸對美出口額約三四○億美元，也大減百分之廿七，較前三季對美出口年減百分之十六點九，減幅擴大。九月大陸自美國進口同時下滑，年減百分之十六，顯示雙邊貿易關係惡化，或川普縮小對陸貿易逆差的政策奏效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言