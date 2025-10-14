為APEC雙邊會談爭取籌碼？ 高盛：美中將延長關稅休戰

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛的經濟分析師在13日提出的報告中表示，美中最新一輪緊張情勢升溫，可能只是為了在本月亞太經合會議（APEC）峰會預期舉行的美中雙邊會談前，爭取談判籌碼。路透

高盛的經濟分析師在13日提出的報告中表示，美中最新一輪緊張情勢升溫，可能只是為了在本月亞太經合會議（APEC）峰會預期舉行的美中雙邊會談前，爭取談判籌碼，不過，雙方近期的行動顯示出，談判結果的可能範圍，會比過去在幾個月的美中會談前更廣。

高盛首席亞太經濟學家迪安竹及中國經濟學家閃輝與王立升表示，這次局勢可能出現更大讓步與降低關稅的情況，但同時也存在出現新的出口限制措施與至少暫時性提高關稅的重大風險。

高盛分析師們認為，最可能發展的情節是，雙方將撤回最激烈的措施，而且會談將促使5月時達成的關稅休戰進一步延長、甚至無限期延長。

分析師們表示，中國近期宣布新措施，可能代表中方意圖推動美方更多讓步，這可能帶來有利市場的結果，像是美國調降部分關稅、可能放寬一些出口限制措施，換取中國大陸鬆綁稀土限制措施或做出其他讓步。

然而，更多對市場不利結果的風險其實也同步升高，例如美中走回頭路，重新祭出今年稍早實施的三位數關稅，同時或是推動更嚴格的出口限制措施，即便只是暫時性的。

高盛表示，接下來幾天要觀察的重要訊號，包括白宮是否發表聲明說明政府對這些政策措施的看法；美中雙方是否更新習近平與川普會面的可能性；以及中國是否會宣布跟進美方擬議的提高關稅措施。

顧問公司Signum Global Advisors合夥人畢夏普針對美中僵局提出三種情境分析，川普很可能不會真的落實這些威脅，最大的風險在於他可能高估了自己的籌碼。

畢夏普認為，最壞情況是中國堅持強硬立場，隔岸觀火看川普「在感恩節與耶誕節前因155%的關稅拖垮美國經濟」；除非川普自行撤回關稅威脅，否則難以收場，不過這恐怕不容易。

較樂觀的情境是，中國以購買波音與大豆，換取美方降低關稅與放寬科技軟體出口限制。畢夏普認為，川普迫切要穩定農民選票以迎明年的期中選舉，在這種情況下，可能採「先升高衝突、再藉談判降溫」的策略，而這一招是行得通的。

介於兩者之間的情境則是美中暫時冷靜，畢夏普說，可能重回先前日內瓦、倫敦會談的稀土共識框架，以換取局勢穩定。

川普：以色列已達戰場目標 現需推動中東和平

美股早盤／川普說「一切都會沒事」道瓊漲逾400點 台積電勁揚約6%

以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

在以色列國會演說重申挺以 川普：今天中東露出歷史性曙光

川普稱「想幫助非傷害中國」 貝森特：相信會有APEC川習會

美國總統川普十二日暗示有意和中國大陸達成協議，以緩和新一波貿易緊張，並警告貿易戰將重創大陸。美國財政部長貝森特十三日在福斯財經節目表示，美國對中國大陸加徵百分之一百關稅的做法不必然成真，美中關係仍然良好，溝通線路已重新開啟，「我們拭目以待」。

美擬加100%關稅…陸外交部：美若一意孤行 必採相應措施

美國總統川普日前揚言，為回應中國大陸的稀土管制新措施，十一月一日起將對中國商品加徵百分之一百關稅。大陸外交部發言人林劍昨回應，美方不僅沒反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式，美方應盡快糾正錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

緊張─升級─休戰 美中關係新常態

美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上的鋪墊，這種「緊張—升級—休戰」的循環可視為中美關係新常態。雙方在測試彼此底線後，很可能再次做出讓步；十月底於南韓舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，大陸國家主席習近平和美國總統川普面對面會晤的可能性不低。

韓美關稅協議 有新方案

南韓與美國因承諾的投資方式有歧異而遲遲未能在關稅談判上達成共識，南韓外交部長趙顯13日表示，美方已提出新的替代方案，目前...

樂觀美中情勢會降低 美財長：美中有溝通管道

美中恐再掀貿易戰，美國財政部長貝森13日表示，美方已經大幅降低情勢，相信川習會仍會舉行；貝森特指出，美中周末有很多溝通，...

