為APEC雙邊會談爭取籌碼？ 高盛：美中將延長關稅休戰

高盛的經濟分析師在13日提出的報告中表示，美中最新一輪緊張情勢升溫，可能只是為了在本月亞太經合會議（APEC）峰會預期舉行的美中雙邊會談前，爭取談判籌碼，不過，雙方近期的行動顯示出，談判結果的可能範圍，會比過去在幾個月的美中會談前更廣。

高盛首席亞太經濟學家迪安竹及中國經濟學家閃輝與王立升表示，這次局勢可能出現更大讓步與降低關稅的情況，但同時也存在出現新的出口限制措施與至少暫時性提高關稅的重大風險。

高盛分析師們認為，最可能發展的情節是，雙方將撤回最激烈的措施，而且會談將促使5月時達成的關稅休戰進一步延長、甚至無限期延長。

分析師們表示，中國近期宣布新措施，可能代表中方意圖推動美方更多讓步，這可能帶來有利市場的結果，像是美國調降部分關稅、可能放寬一些出口限制措施，換取中國大陸鬆綁稀土限制措施或做出其他讓步。

然而，更多對市場不利結果的風險其實也同步升高，例如美中走回頭路，重新祭出今年稍早實施的三位數關稅，同時或是推動更嚴格的出口限制措施，即便只是暫時性的。

高盛表示，接下來幾天要觀察的重要訊號，包括白宮是否發表聲明說明政府對這些政策措施的看法；美中雙方是否更新習近平與川普會面的可能性；以及中國是否會宣布跟進美方擬議的提高關稅措施。

顧問公司Signum Global Advisors合夥人畢夏普針對美中僵局提出三種情境分析，川普很可能不會真的落實這些威脅，最大的風險在於他可能高估了自己的籌碼。

畢夏普認為，最壞情況是中國堅持強硬立場，隔岸觀火看川普「在感恩節與耶誕節前因155%的關稅拖垮美國經濟」；除非川普自行撤回關稅威脅，否則難以收場，不過這恐怕不容易。

較樂觀的情境是，中國以購買波音與大豆，換取美方降低關稅與放寬科技軟體出口限制。畢夏普認為，川普迫切要穩定農民選票以迎明年的期中選舉，在這種情況下，可能採「先升高衝突、再藉談判降溫」的策略，而這一招是行得通的。

介於兩者之間的情境則是美中暫時冷靜，畢夏普說，可能重回先前日內瓦、倫敦會談的稀土共識框架，以換取局勢穩定。