韓美關稅協議 有新方案

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓與美國因承諾的投資方式有歧異而遲遲未能在關稅談判上達成共識，南韓外交部長趙顯13日表示，美方已提出新的替代方案，目前正在討論中。他也說，川普將在亞太經合會議（APEC）期間訪韓，並與南韓總統李在明舉行雙邊峰會，但不出席領袖會議的可能性很大。

南韓先前提出對美國投資3,500億美元，以換取美國降低對韓國進口商品的關稅，但在後續談判中，雙方直接投資比例及利潤配比上遲遲無法達成共識。

趙顯在出席國會外交統一委員會國政監查時說明，當初韓方提出3,500億美元投資方案時，除了直接投資外還包括貸款、貸款擔保等方式，但後來被改為全額直接投資，韓方認為無法做到。

趙顯說，若直接投資3,500億美元，可能造成外匯問題，對經濟造成嚴重影響。向美方說明後，華府也提出了新的替代方案，目前正在討論中。

南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲同日出席國政監查時也表示，有必要盡快結束與美國的關稅談判，並透露正在安排15日與美國財長貝森特會面。他還說，韓美兩國正討論雙邊換匯的各種方式，因為擔心對美投資可能影響韓國外匯市場，他相信華府現在「在一定程度上」理解南韓的擔憂。

另據彭博資訊報導，印度貿易代表將在本周訪問美國，兩國將致力於在今秋的期限前敲定協議，印度也尋求向美國購買更多天然氣，作為貿易磋商的一環。

關稅 川普

川普稱「想幫助非傷害中國」 貝森特：相信會有APEC川習會

美國總統川普十二日暗示有意和中國大陸達成協議，以緩和新一波貿易緊張，並警告貿易戰將重創大陸。美國財政部長貝森特十三日在福斯財經節目表示，美國對中國大陸加徵百分之一百關稅的做法不必然成真，美中關係仍然良好，溝通線路已重新開啟，「我們拭目以待」。

美擬加100%關稅…陸外交部：美若一意孤行 必採相應措施

美國總統川普日前揚言，為回應中國大陸的稀土管制新措施，十一月一日起將對中國商品加徵百分之一百關稅。大陸外交部發言人林劍昨回應，美方不僅沒反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式，美方應盡快糾正錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

緊張─升級─休戰 美中關係新常態

美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上的鋪墊，這種「緊張—升級—休戰」的循環可視為中美關係新常態。雙方在測試彼此底線後，很可能再次做出讓步；十月底於南韓舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，大陸國家主席習近平和美國總統川普面對面會晤的可能性不低。

為APEC雙邊會談爭取籌碼？ 高盛：美中將延長關稅休戰

高盛的經濟分析師在13日提出的報告中表示，美中最新一輪緊張情勢升溫，可能只是為了在本月亞太經合會議（APEC）峰會預期舉...

樂觀美中情勢會降低 美財長：美中有溝通管道

美中恐再掀貿易戰，美國財政部長貝森13日表示，美方已經大幅降低情勢，相信川習會仍會舉行；貝森特指出，美中周末有很多溝通，...

