韓美關稅協議 有新方案

南韓與美國因承諾的投資方式有歧異而遲遲未能在關稅談判上達成共識，南韓外交部長趙顯13日表示，美方已提出新的替代方案，目前正在討論中。他也說，川普將在亞太經合會議（APEC）期間訪韓，並與南韓總統李在明舉行雙邊峰會，但不出席領袖會議的可能性很大。

南韓先前提出對美國投資3,500億美元，以換取美國降低對韓國進口商品的關稅，但在後續談判中，雙方直接投資比例及利潤配比上遲遲無法達成共識。

趙顯在出席國會外交統一委員會國政監查時說明，當初韓方提出3,500億美元投資方案時，除了直接投資外還包括貸款、貸款擔保等方式，但後來被改為全額直接投資，韓方認為無法做到。

趙顯說，若直接投資3,500億美元，可能造成外匯問題，對經濟造成嚴重影響。向美方說明後，華府也提出了新的替代方案，目前正在討論中。

南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲同日出席國政監查時也表示，有必要盡快結束與美國的關稅談判，並透露正在安排15日與美國財長貝森特會面。他還說，韓美兩國正討論雙邊換匯的各種方式，因為擔心對美投資可能影響韓國外匯市場，他相信華府現在「在一定程度上」理解南韓的擔憂。

另據彭博資訊報導，印度貿易代表將在本周訪問美國，兩國將致力於在今秋的期限前敲定協議，印度也尋求向美國購買更多天然氣，作為貿易磋商的一環。