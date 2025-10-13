快訊

貝森特：美國對中國加徵100%關稅不必然成真

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特9日在位於華府的聯準會發言。歐新社
美國財政部長貝森特9日在位於華府的聯準會發言。歐新社

華爾街日報和路透13日報導，美國財政部長貝森特13日向福斯財經「與瑪莉亞早晨有約」節目說，美國對中國大陸加徵100%關稅的做法可能不會成真，表示雙方可能透過未來幾周的會談避免升級貿易戰。

中國上周宣布擴大關鍵礦產的出口管制後，川普揚言對中國加徵關稅。但貝森特13日說，本周美中將舉行工作層級會談，川普也仍可能在幾周後於南韓會晤中國國家主席習近平。

貝森特說，「100%關稅不必然會發生」；儘管上周中國宣布新的稀土出口管制，美中關係仍然良好，「溝通線路已重新開啟，所以我們拭目以待」。

貝森特並指，川普已說對中加徵關稅一事11月1日前不會生效，「他將在韓國會晤席主席。我相信那場會議仍會舉行」。

