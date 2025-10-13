美財長稱川習會仍未破局 警告不排除任何報復中國選項

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國財政部長貝森特。歐新社
美國財政部長貝森特13日表示，仍看好美國總統川普將與中國國家主席習近平會面，但也警告美國對報復中國大陸緊縮稀土出口的所有選項持開放態度。

貝森特接受福斯商業台（Fox Business）訪問時說：「他（川普）將在南韓與習黨主席會面─我相信他們仍會見面。」貝森特透露，美國和中國大陸上周末持續「密切溝通」，國際貨幣基金（IMF）與世界銀行本周在華府舉行年會期間，雙方將舉行數場幕僚層級會議。

中國大陸上周決定擴大管制稀土出口後川普10日發動反擊，揚言取消本月底與習近平在南韓亞太經濟合作會議（APEC）峰會會面的計畫，並宣布打算11月1日起對中國大陸商品加徵100%關稅。貝森特相信中國大陸對與美國協商持開放態度，並透露美國本周將與盟友會面，預料將獲得來自歐洲、印度和亞洲民主國家的全球強力支持。貝森特也希望在川普會見習近平前，自己先與中國大陸副總理何立峰會面。

被問到美國可能借助什麼手段來迫使中國大陸撤銷管制時，貝森特宣稱「不排除所有可能性」，美國有許多可用策略反擊措施，但強調他看好情勢能降溫。貝森特指出，目前在美國求學的中國大陸學生約30萬至40萬人，但在中國大陸求學的美國人只有800人左右，落差很大。

