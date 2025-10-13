快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

美財長：川普仍按原定計畫在南韓會晤習近平

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。（路透）
美國財政部長貝森特。（路透）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，隨著美中雙方在貿易爭端上降溫，川普總統仍按原定計畫在南韓與中國國家主席習近平會面。

最新一輪美中貿易談判緊張情勢始於9日，當時中國大幅擴大稀土出口管制，美方隔日隨即強烈反制，引發外界關注。

貝森特指出，雙方在週末期間進行了大量溝通。

貝森特接受福斯財經新聞網（Fox BusinessNetwork）訪問時說：「我們已大幅降溫。川普總統表示，關稅11月1日才生效。他將在南韓與中共主席習近平會面，我認為這場會面仍會如期舉行。」

他並表示，本週在華盛頓舉行的世界銀行（WorldBank）與國際貨幣基金（IMF）會議期間，雙方官員層級會議將持續進行。

貝森特在「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings withMaria）節目中並說，美國預期將獲得歐洲、印度及亞洲民主國家的支持。

他強調：「中國是一個命令與控制型的經濟體，但他們既無法命令我們，也無法控制我們。」

關稅 川普

延伸閱讀

在以色列國會演說重申挺以 川普：今天中東露出歷史性曙光

加薩和平峰會登場 埃及讚揚川普停火計畫奏效

抗議川普企圖派國民兵進駐 波特蘭群眾裸騎單車遊行

習近平宣布捐1億美元 支持全球婦女和女童發展合作項目

相關新聞

美財長稱川習會仍未破局 警告不排除任何報復中國選項

美國財政部長貝森特13日表示，仍看好美國總統川普將與中國國家主席習近平會面，但也警告美國對報復中國大陸緊縮稀土出口的所有...

美財長：川普仍按原定計畫在南韓會晤習近平

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，隨著美中雙方在貿易爭端上降溫，川普總統仍按原定計畫在南韓與中國...

韓外長：川普不出席APEC領袖會議可能性大

韓國外交部長趙顯今天表示，美國總統川普將在亞太經濟合作會議（APEC）週間訪韓，並與韓國總統李在明舉行雙邊峰會，但不出席...

美中互收港口費 華爾街警告將「嚴重擾亂」航運

華爾街銀行Jefferies表示，美國和中國大陸互相收取港口費將導致航運面臨嚴重擾亂，如果中國大陸如期14日開始對美國船...

川普聲稱關稅代價外國承擔 初期跡象顯示美國買單

初期跡象顯示，美國企業與消費者正在承擔美國總統川普加徵關稅的代價，這與川普之前的說法相矛盾，也使得美國聯邦準備理事會（F...

FT研究：全球經濟頂住貿易戰壓力 但基礎已出現裂縫

據英國金融時報（FT）的研究發現，儘管全球經濟在川普貿易戰之下仍表現強韌，但「基礎已出現裂縫」，地緣動盪與企業信心低落可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。