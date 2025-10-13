快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

韓外長：川普不出席APEC領袖會議可能性大

中央社／ 首爾13日專電
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

韓國外交部長趙顯今天表示，美國總統川普將在亞太經濟合作會議（APEC）週間訪韓，並與韓國總統李在明舉行雙邊峰會，但不出席10月31日至11月1日領袖會議的可能性很大。

趙顯今天出席國會外交統一委員會國政監查時被問及川普是否會訪韓，他回答「會」，但表示他認為川普無法出席領袖會議的可能性很大。

據悉，韓美雙方目前協調川普在29日訪韓，停留兩天一夜。這表示川普在領袖會議的前一天就會離開韓國。對於川普訪韓期間是否會與李在明進行會談，趙顯予以肯定，並說會談應該會在APEC領袖會議舉行地慶州進行。

韓國外交部今天稍早也向媒體說明，川普預計將在10月27日至11月1日APEC會議舉行期間訪韓，預期將與其他與會領袖進行有意義的外交行程，但未具體說明川普停留日期。

韓國外交部表示，川普訪韓期間，將與李在明舉行峰會，鞏固雙邊領導人在去年8月李在明訪美時建立的信任關係。若這次雙邊峰會順利進行，代表李在明政府在上任後5個月內就達成韓美領導人互訪的目標。

對於外界質疑川普訪韓時間過短，可能影響李在明政府「實用外交」效果，韓國外交部強調，儘管近期全球形勢充滿不確定性，但作為今年APEC主辦國，韓國政府會繼續與成員國磋商，確保本次峰會能為亞太地區未來的共同繁榮，傳達共同努力與溝通的訊息。

關稅 川普

延伸閱讀

抗議川普企圖派國民兵進駐 波特蘭群眾裸騎單車遊行

美中貿易戰升溫 多家美媒分析：兩敗俱傷 卻都自認占優勢

影／川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

以哈和平簽訂協議 川普親赴以色列監督

相關新聞

美財長稱川習會仍未破局 警告不排除任何報復中國選項

美國財政部長貝森特13日表示，仍看好美國總統川普將與中國國家主席習近平會面，但也警告美國對報復中國大陸緊縮稀土出口的所有...

美財長：川普仍按原定計畫在南韓會晤習近平

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，隨著美中雙方在貿易爭端上降溫，川普總統仍按原定計畫在南韓與中國...

韓外長：川普不出席APEC領袖會議可能性大

韓國外交部長趙顯今天表示，美國總統川普將在亞太經濟合作會議（APEC）週間訪韓，並與韓國總統李在明舉行雙邊峰會，但不出席...

美中互收港口費 華爾街警告將「嚴重擾亂」航運

華爾街銀行Jefferies表示，美國和中國大陸互相收取港口費將導致航運面臨嚴重擾亂，如果中國大陸如期14日開始對美國船...

川普聲稱關稅代價外國承擔 初期跡象顯示美國買單

初期跡象顯示，美國企業與消費者正在承擔美國總統川普加徵關稅的代價，這與川普之前的說法相矛盾，也使得美國聯邦準備理事會（F...

FT研究：全球經濟頂住貿易戰壓力 但基礎已出現裂縫

據英國金融時報（FT）的研究發現，儘管全球經濟在川普貿易戰之下仍表現強韌，但「基礎已出現裂縫」，地緣動盪與企業信心低落可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。