美中互收港口費 華爾街警告將「嚴重擾亂」航運

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為中國大陸上海一座貨櫃碼頭。美聯社
華爾街銀行Jefferies表示，美國和中國大陸互相收取港口費將導致航運面臨嚴重擾亂，如果中國大陸如期14日開始對美國船隻收費，油輪和貨櫃船將首當其衝。

中國大陸10日意外宣布14日起對美國船隻收取港口費，以報復美國提議同日起對中國大陸船隻收取類似費用。Jefferies在報告中指出，根據北京當局最新計畫，近16%裝載精煉產品的油輪，以及13%運輸原油的油輪，可能被收取高額費用。

Jefferies諾克塔（Omar Nokta）等分析師說：「這些已足以嚴重擾亂運輸，尤其是在收取高額港口費的情況下。」

美國首次宣布將收取港口費是在4月，目的是鬆動中國大陸在海運貿易及造船領域的地位。要求匿名的航運業高階主管透露，北京當局的意外宣布讓他們幾乎沒有調整時間，數家航運業者正急忙評估營運風險，並擱置尚未拍板定案的預訂。

貨櫃航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）在聲明中說：「我們正評估本公司停靠中國大陸港口服務的潛在影響，一旦獲得進一步說明，我們會立即提供客戶最新資訊。」

