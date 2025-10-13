貿易戰影響 中國9月稀土出口大幅下滑

快訊

中央社／ 台北13日電
美中貿易戰重新升溫。路透

根據中國海關總署今日公布的數據顯示，中國9月稀土出口4000.3噸，創下自2月以來最低水平，8月為出口5791.8噸，相比下降30.9%。去年同期為出口4180.9噸，年減4.3%。中國1至9月累計稀土出口48355.7噸，去年同期累計出口42936.0噸，年增12.6%。

美中貿易戰重新升溫。今年4月，中國為反制美國加徵對等關稅措施而收緊稀土出口限制後，出口量一度銳減。

美中再經過談判後，中方陸續恢復一部分稀土出口，出口量也在6月創下今年新高，但在此之後連續數月下滑。

中國9日連續發布6分公告，大幅升高對稀土出口管制，隨後美國總統川普揚言將對中國商品加徵100%關稅。

