美中貿易戰陰影下 世銀與國際貨幣基金會議登場

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）的半年一度財長及央行總裁會議今天在華盛頓登場，但美中這兩個全球最大經濟體互祭報復措施，使得原本穩定的市場再陷動盪，讓此次會議籠罩在美中貿易戰陰影下。

過去5個月來，華盛頓與北京精心維持著一項脆弱的貿易休戰協議，使關稅從三位數高點下調，並促使國際貨幣基金上調全球成長預測。川普原定本月稍晚與中國國家主席習近平會面，外界也因此寄望雙方關係進一步回暖。

但這股樂觀情緒已破滅。上週，中國宣布擴大管制稀土出口，引發美國總統川普強烈反彈。川普表示，為此他將對北京加徵100%關稅。

川普10日在美股收盤後公布這項消息後，市場憂心貿易戰捲土重來，導致盤後股價大幅下挫。

聚集在華盛頓的全球財經首長原本準備討論全球經濟在川普關稅衝擊下展現出超乎預期的韌性，但隨著美中貿易戰烽火再起，使得市場陷入恐慌，會議必將面對這場突如其來的衝突。

國際貨幣基金與世界銀行的會議如今勢必聚焦於一個問題：川普誓言報復中國擴大對稀土出口實施嚴格管制的舉措，是否將使美中再次爆發全面貿易戰？

前國際貨幣基金策略主管、現任大西洋理事會（ Atlantic Council）研究員穆萊森（MartinMuehleisen）表示，川普的威脅可能是為了增加談判籌碼，但勢必為本週的會議增添不確定性。

他說：「希望理性最終能占上風。如果川普真的對中國銷美商品加徵100%關稅，市場將為此付出沉重代價。」

他指出，中國在稀土市場的全球主導地位讓北京擁有一定籌碼，但若重新陷入三位數關稅的局面，並不符合中國利益。

在美中貿易戰再度升溫之前，國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）曾強調，全球經濟已展現出能承受多重衝擊的韌性，無論是關稅帶來的成本與不確定性、美國就業市場放緩、債務水準上升，或人工智慧快速普及帶來的劇變。

她上週在接受路透社專訪時預告，國際貨幣基金將於14日發布最新「世界經濟展望」（World EconomicOutlook），並指出2025年全球GDP成長率只會略低於2024年的3.3%。

