韓美關稅協議 韓外長：正在討論新方案

中央社／ 首爾13日專電

韓國與美國就關稅談判因韓國承諾的投資方式而遲遲未能達成共識，韓國外交部長趙顯今天表示，美方已提出新的替代方案，正就此進行檢討。

韓國先前提出對美國投資3500億美元，以換取美國降低對韓國進口商品的關稅，但在後續談判中，雙方直接投資比例及利潤配比上遲遲無法達成共識。

趙顯今天在出席國會外交統一委員會國政監查時說明，當初韓方提出3500億美元投資方案時，除了直接投資外還包括貸款、貸款擔保等方式，但後來被改為全額直接投資，韓方因此對此表示無法做到直接投資3500億美元的立場。

趙顯說，若直接投資3500億美元，可能造成外匯問題，對經濟造成嚴重影響。向美方說明後，華府也提出了新的替代方案，目前正在討論中。

他也表示，將在10月底亞太經濟合作會（APEC）期間舉行的韓美峰會之前，盡力解決投資方式的問題。

韓國副總理兼企劃財政部長具潤哲今天出席國政監查時也表示，有必要盡快結束與美國的關稅談判，並透露正在安排15日與美國財長貝森特（Scott Bessent）會面。

對於「是否能承擔直接投資3500億美元的方案」的問題，具潤哲坦言「很難承擔」，並表示上次已就外匯市場的問題充分說服貝森特，貝森特表示會與美方內部再行討論。

