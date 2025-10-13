川普100%關稅報復稀土管制 近半年美中波折一覽

北京9日收緊稀土出口，引發美國總統川普對中國祭出100%關稅報復。過去5個多月美中雖大致關稅休兵，但相互施加非關稅壁壘的舉措不斷。以下為相關時間軸。

--2025年4月21日：美國商務部對產地是中國、卻從東南亞銷往美國的太陽能電池加徵高額關稅。

--2025年5月12日：經美中經貿高層5月9日到12日在瑞士談判後，雙方達成關稅休兵90天，互相將對等關稅降至10%；中國銷美商品因疊加20%芬太尼關稅，被美加徵的稅率為30%，而中方對美農產品等的反制措施亦未取消。

--2025年5月13日：美國商務部警告美國企業勿用中國製造的積體電路（IC），包括特定的華為Ascend晶片。

--2025年5月28日：美國國務院表示將開始「積極」撤銷中國留學生的簽證。

--2025年5月29日：據多家美國媒體報導，美國商務部命令企業停止向中國出口關鍵晶片材料與軟體。

--2025年6月5日：美國總統川普回鍋白宮後首度與中國國家主席習近平通話，習近平歡迎川普訪中，川普則說美方「歡迎中國留學生來美」。

--2025年6月11日：美中經貿高層繼5月達成關稅休兵後，6月9日在倫敦進行第2次會談並就貿易協議「架構」達成共識。

--2025年6月27日：美中官員表示，已就加速稀土出口許可達成協議。

--2025年7月3日：美國解除向中國出口關鍵晶片設計軟體的禁令。

--2025年7月29日：美中經貿高層在斯德哥爾摩進行雙方第3次會談，同意將8月12日到期的關稅休兵再延長 90天。

--2025年9月15日：美中在馬德里進行第4次經貿會談，就TikTok在美業務出售達成架構協議。

--2025年9月19日：川普與習近平二次通話，川普稱雙方拍板TikTok協議，也將於10月底在韓國舉行的APEC峰會期間與習近平會面。

--2025年9月29日：美國商務部擴大貿易黑名單適用範圍，使某些被列實體清單企業的子公司和附屬公司一樣法獲得美國產品和技術，預計對中國企業影響最大。

--2025年10月8日：美國海關與邊境保護局（CBP）宣布自10月14日起向泊靠美國港口的中國船舶徵收費用。

--2025年10月9日：中國收緊稀土出口管制，任何境外製造產品，只要含有0.1%以上的中國稀土成分，或使用中國稀土加工技術，外銷時都必須獲得北京許可。形同比照美國管制半導體的做法對全球稀土供應鏈實施長臂管轄。

--2025年10月10日：中國宣布對泊靠中國的美國船舶徵收報復性港口費用。

--2025年10月10日：川普不滿北京收緊稀土出口，宣布對中國商品加徵100%關稅，對半導體設計關鍵軟體實施新的出口管制。