美中最新互嗆只是談判籌碼？高盛示警：不能排除「高關稅回歸」風險

高盛集團經濟分析師在周一（13日）提出的報告中表示，美中最新一輪緊張情勢升溫，可能只是為了在本月亞太經合會議（APEC）高峰會預期舉行的美中雙邊會談前，爭取談判籌碼，不過，近期雙方行動顯示出，談判結果的可能範圍，會比過去在幾個月的美中會談前更廣。

高盛經濟分析師提爾頓（Andrew Tilton）、閃輝與王立升表示，這次局勢可能出現更大讓步與降低關稅的情況，但同時也存在出現新的出口限制措施與至少暫時性提高關稅的重大風險。

高盛分析師們認為，最可能發展的情節是，雙方將撤回最激烈的措施，而且會談將促使5月時達成的關稅休戰進一步延長、甚至無限期延長。

分析師們表示，中國近期宣布新措施，可能代表中方意圖推動美方更多讓步，這可能帶來有利市場的結果，像是美國調降部分關稅、可能放寬一些出口限制措施，換取中國大陸鬆綁稀土限制措施或做出其他讓步。

然而，在預期升高之際，同時也升高了出現更多市場不利結果的風險，這類結果像是美中重新實施今年稍早實施的三位數關稅，同時或是推動更嚴格的出口限制措施，即便只是暫時性的。

高盛表示，接下來幾天要觀察的重要訊號可能包括白宮是否發表聲明說明政府對這些政策措施的看法；美中雙方是否更新習近平與川普會面的可能性；以及中國是否會宣布跟進美方擬議的提高關稅措施。