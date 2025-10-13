彭博：貿易戰再起 將引爆11月1日關稅生效前空運需求

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博分析師認為，長榮航空（2618）和中華航空（2610）預料都將受惠高額關稅生效前的拉貨潮。路透
美中貿易緊張升溫，進口商為了搶在川普11月1日加徵100%關稅生效前完成進口，形成10月底的拉貨旺季。彭博行業研究分析師指出，這波提前拉貨需求，恐引發短期空運量激增，尤其稀土、電池和飛機零組件等項目，隨著出口管制收緊前的緊急囤貨加劇，需求更為明顯。

亞洲主要貨運航空公司，包括國泰航空、大韓航空、長榮航空（2618）和中華航空（2610），預料都將受惠，走出上半年提前出貨後的夏季貨運低潮。

