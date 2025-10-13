彭博：貿易戰再起 將引爆11月1日關稅生效前空運需求
美中貿易緊張升溫，進口商為了搶在川普11月1日加徵100%關稅生效前完成進口，形成10月底的拉貨旺季。彭博行業研究分析師指出，這波提前拉貨需求，恐引發短期空運量激增，尤其稀土、電池和飛機零組件等項目，隨著出口管制收緊前的緊急囤貨加劇，需求更為明顯。
亞洲主要貨運航空公司，包括國泰航空、大韓航空、長榮航空（2618）和中華航空（2610），預料都將受惠，走出上半年提前出貨後的夏季貨運低潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言