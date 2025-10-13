稀土危機…范斯：川普手上牌很多 盼中國合理行事

中央社／ 紐約12日專電

美國副總統范斯今天在福斯新聞頻道表示，中國稀土管制措施令人震驚，美國缺乏關鍵資源問題無法8個月內解決，這需要協商，部分重要產業也將移回美國。范斯希望中方採取合理手段，總統川普對如何回應態度開放。

范斯（J.D. Vance）在福斯新聞頻道（Fox NewsChannel）週日節目就中國官方稀土出口管制表示，事實上川普（Donald Trump）感謝與中國國家主席習近平的友誼，兩人關係不錯，但中共政府這些行動（稀土管制）令人震驚。

他說，中方全面中斷各方仰賴的稀有資源礦產交易，基本上不僅針對美國而是威脅全球，美國有很多手段回應，他和川普都不希望動用。美國希望重建（稀土）工業基礎，也希望與中華人民共和國有正面關係，而非走上全面中斷中國外銷產品這條路。

主持人巴帝羅默（Maria Battiromo）問道，美國為何會步上依賴中國資源，許多與軍事有關的中企在美上市，范斯支持這些企業下市作為回應手段嗎？

范斯指出，這凸顯川普先行宣布進入緊急狀態與公布關稅極為重要。中華人民共和國控制大部分美國所需重要資源，這符合緊急狀況的定義，川普過去8個月做出關鍵決定來解決問題，如果不透過提高關稅，將很難與中國協商與確保美國經濟所需資源的供應管道。

他說，川普對所有回應手段持開放態度，將為美國利益做決定。但為何會有這種狀況，答案是兩黨領袖長期允許關鍵工業離岸外包，包括稀土磁鐵與晶片，美國發明晶片，但中國附近的台灣生產近乎世界經濟所需的晶片。

范斯指出，這是領導階層失敗導致的結果，也是國家級緊急狀態。川普會全力解決困境，問題不會8個月內解決，需透過協商，部分關鍵供應產業必需移回美國。川普承諾保護美國經濟，也將自給自足，這必需同時雙管齊下。

關於美中往來與談判，他形容，就像一支複雜的舞蹈，當中大部分需視中國如何回應。如果中方充滿敵意，相信川普手中王牌遠多過中國，如果對方行事可以理解，川普也會成為理性協商者。

范斯說，未來幾週可見許多發展，中國要打貿易戰還是採取合理作法？希望他們採取合理手段，但無論如何川普都會保護美國。

