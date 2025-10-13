聽新聞
川普發文：美國希望幫助中國而非予以傷害
在威脅對全球第2大經濟體課徵100%關稅幾天之後，美國總統川普今天表示，美國「希望幫助中國，而非傷害它」，展現出較為和緩的立場。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「美國希望幫助中國，而非傷害它！」他同時表示，「尊敬的習主席（習近平）…不希望他的國家陷入經濟蕭條」。
川普10日宣布，將自11月1日起對中國額外課徵關稅，以就中國對稀土礦物出口實施「極為激進」新限制措施作出回應。
