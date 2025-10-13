聽新聞
陷美中夾擊困境 日經：台灣洽簽貿易協議遭各國冷落

聯合報／ 編譯盧思綸、記者黃婉婷張文馨／綜合報導

日經亞洲十二日報導，台灣近年積極與澳洲、日本、紐西蘭與東南亞多國洽簽貿易協定，但面臨美國總統川普主導下變動的國際秩序，還有中國大陸日益擴大的影響力，台灣遭到幾乎所有國家冷淡對待，例如加拿大已與台北談妥貿易協議，拖延近半年仍未推進簽署，令台北憂心協議可能生變。

多名政府官員與消息人士表示，台灣近年爭取與澳洲、加拿大、日本、紐西蘭及東南亞四大經濟體簽署貿易協定或特定產業合作框架，但知情人士透露，對於台灣的接觸，「這些國家幾乎全部」態度冷淡或遲疑，導致談判進展不彰。

日經指出，談判缺乏實質進展對賴清德總統治下的台灣政府是一大挫敗，凸顯台北陷入兩強夾擊困境，一方面是川普主導下變動的國際秩序，另一方面是中國日益擴大的影響力。報導另引述消息人士提到，「在東南亞國家中，菲律賓對與台灣合作較為開放。雖然目前雙方尚無正式討論貿易協定，但有理由保持樂觀」。

台灣智庫ＤＳＥＴ研究員、維吉尼亞大學法學院學者易大為表示，「華府轉向以雙邊路徑為優先，並放棄集體領導，這使得許多國家不願冒著冒犯北京風險直接與台灣接觸」。

針對日媒報導，國安人士表示，當美中在二○一八年掀起貿易戰之前，台商早嗅到風向變化，台灣政府順勢展開結構調整，面對環境衝擊，台灣有足夠韌性因應。此外，隨高科技等產業供應鏈變動，各方與台灣的安全合作更超越以往。

行政院貿易談判辦公室指出，台灣與加拿大於二○二三年完成簽署投資促進及保障協議（ＦＩＰＡ），我方樂見持續與加拿大深化合作，但目前尚無對外公開資訊。

關稅 川普 加拿大 貿易協議 供應鏈 國安人士

