美中貿易戰再起…台股警戒 法人估今恐跌千點

聯合報／ 記者藍鈞達周克威戴玉翔／台北報導
美中經貿關係惡化，台股今天開盤面臨急跌風險，國安基金備戰。圖／聯合報系資料照片
美中經貿關係惡化，台股今天開盤面臨急跌風險，國安基金備戰。圖／聯合報系資料照片

美中經貿關係再度惡化，市場警戒全球股市出現大跳水行情，法人預期台股今天開盤將面臨急跌風險，業內悲觀估算指數有一千點至一千六百點回檔空間；至於跌幅能否收斂，要看國安基金護盤力道和滿手銀彈的投信進場時機。

法人指出，富台指自九日下午二時以來，累計跌幅約為百分之六點○五，估算台指期將受衝擊下跌一六五六點；另外，台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）累計下跌百分之七點八四計算，台積電今天股價可能下跌一一二元，以每下跌一元、影響大盤指數約八點一一點估算，影響大盤約九○八點跌點，整體大盤可能下跌千點。

分析師指出，除了五日、十日線的二萬六九四三點、二萬六四三二點是觀察多空勢力消長的關鍵；下檔月線二萬六○○五點一旦失守，意味波段整理期將拉長；同時，未來需觀察大陸稀土出口管制、美國對中國加徵關稅等是否實施，若波段起漲的低點二萬五四六九點跌破，上檔逾兆元的套牢賣壓，將進一步壓抑多方人心。

針對台股今天可能遭遇的龐大賣壓，進而影響行情表現，國安基金官員表示，相關國際政經局勢的變化，國安基金正密切關注，必要時也將進場維護投資信心與資本市場穩定。

此外，三大法人中，投信從八月上旬就一路賣多買少，截至上周四（九日）共計賣超台股一○五四億元。市場專家指出，如果台股重挫，甚至進行波段修正、並回測兩萬六千點大關，勢將吸引長線投資人進場撿便宜，將驅動投信買盤進場布局，台股將可在投信銀彈的護持下，有機會止跌轉漲。

台新投信副總經理黃文清研判，美股大跌引發資金流動趨緩，短線將有拉回壓力，但下檔支撐有機會落在兩萬六五○○點區域。

