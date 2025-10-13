聽新聞
學者：美中對抗 不致玉石俱焚

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

外界關切美中貿易戰是否再次爆發。國安會前副秘書長、台大政治系兼任教授楊永明表示，美中不致脫鉤斷鏈和玉石俱焚，但對抗氛圍將愈發強烈；成大政治系教授、國策院執行長王宏仁則說，北京的談判策略是拖延，美國總統川普應該清醒一點，不要姑息或幻想中方會讓步。

楊永明說，中國大陸已表示奉陪到底，且手上有稀土和大豆讓美國無法抗拒的籌碼，他研判，中美應會持續談判。

楊永明說，面對美中相爭局勢，台灣應該做的是不要把雞蛋放在同一個籃子裡。

王宏仁則說，美中貿易關係存在漏洞，過程中台商因為出口零組件而被盯上，台灣政府要協助台商避免成為漏洞，也避免自己在談判過程中落入尷尬境地。

