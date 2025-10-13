新聞眼／美中不演了 各國提防掃到颱風尾

中美過去半年的「一團和氣」終於不演了！隨著雙方的指責與控訴，中美恐面臨撕破臉終局，全球經貿勢將動盪不安，在中美尚未回歸正軌前，各國都得小心提防。

大陸商務部昨細說美國這廿多天來連續推出的多項制裁措施，指美國破壞了雙方經貿會談氣氛，中方提出的稀土管制與對等徵收美國船舶港口費，是被迫的正當防衛等。

有因必有果，美方之所以會在九月馬德里的中美第四輪經貿高層會談後，推出多項單邊長臂制裁，是因經過半年多的會談，美國發現中方仍舊寸步難讓，「一直在磨時間」，美方認為只有加大制裁才能逼迫中國就範。

中美雙方自認都有讓對方屈服或退讓的優勢，過去大陸學者就建議稀土是對抗美國的武器，這次大陸打出稀土、高端鋰電池等多張「王牌」，目標直指美國軍工產業、半導體、電動車與無人機。

根據美國國防部二○二五年的報告，美軍一千多個武器系統，超過二萬個零部件依賴中國的稀土加工。具體來說，洛克希德馬丁公司所造的每架Ｆ35戰機需要消耗四一七公斤稀土材料。美國的Ｆ47六代機的重稀土的需求量是Ｆ35的五倍，研發將癱瘓。雷神的制導飛彈生產也同樣受到嚴重影響。

在半導體部分，半導體的稀有金屬鎵和鍺都被中國壟斷，尤其是鎵元素存在於鋁礦當中，在大自然的含量非常低，要提取鎵就要建電解鋁廠，要建電解鋁廠就要建大量的電廠，建電廠要有非常多的基礎設施，美國很難在三、五年內組成供應鏈。

在高端鋰電池部分，人造石墨負極是高端鋰電池核心，大陸目前掌握這方面的關鍵工序，管制人造石墨負極，避免高能量密度電池技術外流，就能掐住美國的無人機、電動車發展。

中美貿易戰幾乎已走向一場「你死我活」賽局，過去雙方積下的金融、科技與貿易恩怨，勢將在未來一段時間激烈對抗，全球貿易將因中美而動盪不安，有地緣政治問題的國家與地區更要小心面對，避免遭到波及。