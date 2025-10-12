聽新聞
0:00 / 0:00

擴大管制稀土 陸媒：還有後招沒出

聯合報／ 記者陳宥菘賴昭穎／綜合報導

大陸上周祭出史上最大範圍稀土出口管制措施，美揚言對大陸加徵百分之一百關稅反制，雙方重新站上貿易戰的懸崖邊緣。陸媒引述分析稱，稀土出口管制是大陸對美可以採取的重磅舉措之一，大陸還留著後招沒出，美國壓根無能為力。

大陸商務部昨稱，美方長期濫用出口管制，對大陸採取歧視性做法，對半導體設備、晶片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施，美方管制清單物項超過三千項，而中方出口管制清單物項僅九百多項，批美方有關表態是典型的雙重標準。

針對中國大陸上周宣布擴大稀土出口管制，經濟部昨天表示，國內目前半導體所需含稀土之產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主，直接影響較低，政府將持續關注原料成本變動及供應鏈調整所可能帶來的間接影響，並與業者共同應對市場情勢變化。

經濟部指出，這次擴大管制可能對電動車、無人機等製造的全球供應鏈造成影響，後續影響仍需密切觀察。

陸媒觀察者網昨日綜合外媒與評論文章報導，上海供應鏈諮詢公司Tidalwave Solutions表示，稀土出口管制是大陸可以（對美）發動的猛烈攻擊之一，大陸現已付諸行動，但尚未在醫藥、生物技術或化工領域採取類似措施。倘若大陸對這些領域出手，美國經濟可能會陷入癱瘓。

報導引述美媒Politico指出，大陸展現「卡脖子」能力的同時，也強調願加強出口管制對話交流，是「胡蘿蔔與大棒並用」。

稀土 美方 供應鏈 半導體 大陸商務部

相關新聞

美中貿易戰再起…台股警戒 法人估今恐跌千點

美中經貿關係再度惡化，市場警戒全球股市出現大跳水行情，法人預期台股今天開盤將面臨急跌風險，業內悲觀估算指數有一千點至一...

華郵：美中怨偶難脫鉤 最好重回談判桌

華盛頓郵報十一日以「美中貿易戰再次爆發」為題發表社論指出，美國與中國這對宿敵再度衝向一場沒人樂見的貿易戰，有如「準備離婚...

學者：美中對抗 不致玉石俱焚

外界關切美中貿易戰是否再次爆發。國安會前副秘書長、台大政治系兼任教授楊永明表示，美中不致脫鉤斷鏈和玉石俱焚，但對抗氛圍將...

陷美中夾擊困境 日經：台灣洽簽貿易協議遭各國冷落

日經亞洲十二日報導，台灣近年積極與澳洲、日本、紐西蘭與東南亞多國洽簽貿易協定，但面臨美國總統川普主導下變動的國際秩序，還...

新聞眼／美中不演了 各國提防掃到颱風尾

中美過去半年的「一團和氣」終於不演了！隨著雙方的指責與控訴，中美恐面臨撕破臉終局，全球經貿勢將動盪不安，在中美尚未回歸正...

擴大管制稀土 陸媒：還有後招沒出

大陸上周祭出史上最大範圍稀土出口管制措施，美揚言對大陸加徵百分之一百關稅反制，雙方重新站上貿易戰的懸崖邊緣。陸媒引述分析...

