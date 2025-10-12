擴大管制稀土 陸媒：還有後招沒出

大陸上周祭出史上最大範圍稀土出口管制措施，美揚言對大陸加徵百分之一百關稅反制，雙方重新站上貿易戰的懸崖邊緣。陸媒引述分析稱，稀土出口管制是大陸對美可以採取的重磅舉措之一，大陸還留著後招沒出，美國壓根無能為力。

大陸商務部昨稱，美方長期濫用出口管制，對大陸採取歧視性做法，對半導體設備、晶片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施，美方管制清單物項超過三千項，而中方出口管制清單物項僅九百多項，批美方有關表態是典型的雙重標準。

針對中國大陸上周宣布擴大稀土出口管制，經濟部昨天表示，國內目前半導體所需含稀土之產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主，直接影響較低，政府將持續關注原料成本變動及供應鏈調整所可能帶來的間接影響，並與業者共同應對市場情勢變化。

經濟部指出，這次擴大管制可能對電動車、無人機等製造的全球供應鏈造成影響，後續影響仍需密切觀察。

陸媒觀察者網昨日綜合外媒與評論文章報導，上海供應鏈諮詢公司Tidalwave Solutions表示，稀土出口管制是大陸可以（對美）發動的猛烈攻擊之一，大陸現已付諸行動，但尚未在醫藥、生物技術或化工領域採取類似措施。倘若大陸對這些領域出手，美國經濟可能會陷入癱瘓。

報導引述美媒Politico指出，大陸展現「卡脖子」能力的同時，也強調願加強出口管制對話交流，是「胡蘿蔔與大棒並用」。