華郵：美中怨偶難脫鉤 最好重回談判桌

華盛頓郵報十一日以「美中貿易戰再次爆發」為題發表社論指出，美國與中國這對宿敵再度衝向一場沒人樂見的貿易戰，有如「準備離婚卻仍同居」的怨偶，料將損及兩國經濟並衝擊全球成長。但兩國相互依存，短期內不可能脫鉤「離婚」，最好還是重回談判桌。

中國商務部九日無預警公告收緊稀土出口管制，引發美國總統川普不滿，隔日宣布自十一月一日起對中國加徵百分之一百關稅，同時禁止所有關鍵軟體出口至中國。中國商務部十二日回應，管制稀土是為「維護世界和平與地區穩定」，批評美國「典型的雙重標準」，強調中國「不願打但也不怕打」。

其實，美中已各自預留轉圜空間。中國將新限制的生效時程延至十二月一日；川普則把報復措施實施日期推遲到十一月一日。此舉顯示，兩大經濟體很可能是藉著擺出強硬姿態，透過威脅與最後通牒來爭取更有利的談判籌碼。

然而，從長遠來看，過去四十八小時的發展揭示，兩個超級大國的摩擦將加劇，並從偶爾合作的競爭關係逐漸邁向公開衝突甚至徹底對抗。

目前中國掌握全球百分之七十稀土開採及百分之九十稀土加工，北京藉此施壓完全是可預見的。事實上，稀土對於美國而言並不稀有，美國擁有豐富的稀土資源，但是最方便、最便宜的提煉與加工集中在中國；美國不僅仰賴中國採礦，還把約百分之九十五的稀土送往中國加工，因為美國國內處理成本高且審核程序冗長。要在美國本土建立可替代的加工能力，恐需十年以上時間，但北京打稀土牌料將加速華府相關布局。

美戰略儲備 將採購300億重要礦產

英國金融時報報導，美國國防部後勤署（ＤＬＡ）的公開文件顯示，美國五角大廈展開全球戰略儲備行動，計畫採購高達十億美元（約台幣三百億元）的重要礦產，以抗衡中國在國防製造業關鍵金屬的主導地位。

中國長期掌控多項關鍵礦產及製造永久磁鐵的供應鏈，並針對多種這類礦產實施出口管制，這些礦產是智慧手機、戰機等技術不可或缺材料。 對五角大廈而言，關鍵礦產已成國家安全優先事項，因為這些礦產不僅對幾乎所有武器系統至關重要，也攸關雷達和飛彈偵測系統等各類技術。

華郵指出，美中貿易戰火重燃之前，兩國都曾放軟姿態，似乎是為川習會鋪路。

如今，美中先前在日內瓦和倫敦會談的表面和諧，已掩蓋不了兩國在亞太地區爭奪影響力與軍事優勢的現實，這場角力將定義廿一世紀地緣政治格局。

隨著美中緊張升溫，外界甚至開始談論兩國經濟脫鉤。但華郵社論認為這是種幻想，在可見的未來，美中仍互相依賴，貿易戰不符合雙方利益，既然「離婚」在短期內不切實際，華府與北京還是重回談判桌比較好。