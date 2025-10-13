美中重新站上貿易戰的懸崖邊緣 陸媒：還留著後招沒出

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國大陸上周祭出史上最大範圍的稀土出口管制措施，美方揚言對大陸加徵100％關稅反制，雙方重新站上貿易戰的懸崖邊緣。圖為內蒙一處含有稀土的礦場。（路透）
中國大陸上周祭出史上最大範圍的稀土出口管制措施，美方揚言對大陸加徵100％關稅反制，雙方重新站上貿易戰的懸崖邊緣。陸媒引述分析稱，稀土出口管制是大陸對美可以採取的重磅舉措之一，而大陸還留著後招沒出，美國壓根無能為力。

觀察者網昨（12）日綜合外媒與評論文章報導，上海供應鏈諮詢公司Tidalwave Solutions表示，稀土出口管制是大陸可以（對美）發動的猛烈攻擊之一，而大陸現已付諸行動，但尚未在醫藥、生物技術或化工領域採取類似措施。倘若大陸對這些領域出手，美國經濟可能會陷入癱瘓。

分析認為，美國總統川普長期將貿易作為衡量中美關係成敗的核心標準，但忽略更廣泛的科技和安全層面的利害關係。大陸此次升級稀土出口管制措施，旨在提醒美國，北京可以多麼輕易地將經濟相互依存轉化為槓桿。

報導引述紐時指出，中美兩國對彼此間競爭的定義存在根本差異，川普認為貿易與技術可以分開處理，但對大陸來說，都是「美國全方位遏制中國」行動的一部分。

大陸人大國關學者王義桅表示，大陸當然清楚川普會做出強烈反應，「但中國在多個領域仍握有優勢」，因此中方這項極具信心且展現強大實力的舉措，或許是希望推動川普在中美關係的其他議題上達成更廣泛協議，而不僅止於貿易，同時也向歐盟等其他國家傳遞「不要為了討好美國而犧牲中國利益」的訊息。

