為反制大陸壟斷稀土金屬供應 美官方四處採購關鍵礦產

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

為反制中國大陸壟斷稀土金屬供應，美國國防部已尋求採購總額上看10億美元的關鍵礦產，供給來源包括加拿大、澳洲、查德、玻利維亞及秘魯，加速建立庫存，且其中一些礦料原先不在國防部建立庫存的清單之列，並已對全球關鍵礦產供給造成壓力。

國防部的原料庫存涵蓋數十種合金、金屬、稀土、礦砂及貴金屬，分散在全國多處場站，截至2023年止的庫存總額為13億美元。這些原料只有總統對外宣戰，或者國防部負責採購及維護的副部長認為有必要時，才能動用。

英國金融時報（FT）報導，美國國防部後勤局（DLA）最近的採購計畫包括購買多達5億美元的鈷，向美國銻業公司（USAC）購買2.45億美元的銻，向一家未具名的公司購買1億美元鉭料，及向力拓與美國APL工程材料公司買進4,500萬美元的鈧。

一位國防部前官員表示，國防部「聚焦建立庫存到不可思議的程度」，「無疑在尋找更多（礦料），且以縝密規劃且廣泛的方式，尋求各種礦料的新供給來源」。

