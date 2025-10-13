北京：不願打 但也不怕打 指控美動輒以高關稅威脅

美國揚言對大陸加徵100%關稅，並對所有關鍵軟體實施出口管制。大陸商務部昨（12）日表示，動輒以高關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道，「我們不願打，但也不怕打」，若美方一意孤行，中方將堅決採取相應措施。

大陸商務部昨在網站發布長篇幅「發言人答記者問」，就近期中方經貿政策闡述立場，涉及強化稀土管制、美方擬加關稅反制，及中美相互對對方船舶徵費等議題。

大陸商務部指出，9月在馬德里舉行的中美第四輪經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增一系列對陸限制措施，包含將多家大陸實體列入出口管制實體清單和特別指定國民清單；透過穿透性規則任意擴大受管制企業範圍（對被列入美「實體清單」等的企業持股超過50%的子公司追加同等制裁），影響中方數千家企業；並執意實施對陸海事、物流和造船業301措施。「美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

大陸商務部指控稱，美方長期泛化國家安全，濫用出口管制，對大陸採取歧視性做法，對半導體設備、晶片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施，美方管制清單物項超過三千項，而中方出口管制清單物項僅九百多項。美方使用出口管制最低含量規則由來已久，低至0%，因此美方有關表態是典型的雙重標準。

大陸商務部就稀土管制表示，中方事先已就此措施對產供鏈產生的影響充分評估，並確信「相關影響非常有限」，強調中方的出口管制「不是禁止出口」，對符合規定的申請將予以許可，並正積極考慮適用通用許可、許可豁免等多種便利化措施，有效促進合規貿易。

就美方對大陸海事301措施（對大陸船舶徵收港口費）將於14日實施，大陸商務部表示，自6月中美倫敦經貿會談以來，中方一直與美方就此磋商，但美方態度消極，執意實施上述措施。中方上周宣布將同樣自14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費的反制措施，是「必要的被動防禦行為」。

此外，大陸市場監管總局近期對美國晶片巨頭高通公司涉嫌違反大陸《反壟斷法》立案調查。對此，市場監管總局反壟斷二司負責人昨表示，相關事實清楚，證據確鑿，將繼續依法依規推進相關調查工作。



延伸閱讀

美中重新站上貿易戰的懸崖邊緣 陸媒：還留著後招沒出