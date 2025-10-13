川普「交易藝術」面臨考驗 川習會籠罩陰霾

美國總統川普向來偏好與盟友及對手進行一對一交易，並以這種外交手段自豪，但上周北京宣布擴大管制稀土出口，川普則祭出加徵100%關稅予以反擊，凸顯川普「交易的藝術」策略面臨考驗，並使預定數周後舉行的「川習會」籠罩陰霾。

彭博資訊報導，專家普遍認為北京的聲明與川普的回應，實為正式會晤前的談判策略。然而，觀察家擔憂，大陸現在手握的談判籌碼，比以往任何時候都更強。

美國外交關係協會地緣經濟資深研究員希爾曼說：「中國今年稍早看到出口管制所帶來的反應和影響力，因此試圖在談判中為自己爭取優勢，也很正常。如果中國決定再次動用這種影響力，將會危及任何協議。」

亞洲協會政策研究所（ASPI）資深副所長柯特勒說，「如今美國所面對的北京，比川普1.0時代更加堅定、對美依賴程度降低」，美國在與弱勢小國進行雙邊談判時更易占優勢，但面對中國大陸等大國時，與盟友的集體回應可能比較有效。但川普可能會面臨一個令人不安的現實：他的貿易戰已削弱盟友對美國的信心。