川普「交易藝術」面臨考驗 川習會籠罩陰霾

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統川普向來偏好與盟友及對手進行一對一交易，並以這種外交手段自豪，但上周北京宣布擴大管制稀土出口，川普則祭出加徵100%關稅予以反擊，凸顯川普「交易的藝術」策略面臨考驗，並使預定數周後舉行的「川習會」籠罩陰霾。

彭博資訊報導，專家普遍認為北京的聲明與川普的回應，實為正式會晤前的談判策略。然而，觀察家擔憂，大陸現在手握的談判籌碼，比以往任何時候都更強。

美國外交關係協會地緣經濟資深研究員希爾曼說：「中國今年稍早看到出口管制所帶來的反應和影響力，因此試圖在談判中為自己爭取優勢，也很正常。如果中國決定再次動用這種影響力，將會危及任何協議。」

亞洲協會政策研究所（ASPI）資深副所長柯特勒說，「如今美國所面對的北京，比川普1.0時代更加堅定、對美依賴程度降低」，美國在與弱勢小國進行雙邊談判時更易占優勢，但面對中國大陸等大國時，與盟友的集體回應可能比較有效。但川普可能會面臨一個令人不安的現實：他的貿易戰已削弱盟友對美國的信心。

關稅 川普

延伸閱讀

有內線？川普關稅震撼前神秘巨鯨精準放空加密幣 獲利上看2億美元

美對中加徵100%關稅 這次也能靠談判解決？法人機構預測川普下一步

中美關係又緊張？ WSJ分析：雙方仍保留轉圜空間

防川普？丹麥擬增87億軍費 力護格陵蘭鞏固北極防衛

相關新聞

華郵：美中怨偶難脫鉤 最好重回談判桌

華盛頓郵報十一日以「美中貿易戰再次爆發」為題發表社論指出，美國與中國這對宿敵再度衝向一場沒人樂見的貿易戰，有如「準備離婚...

新聞眼／美中不演了 各國提防掃到颱風尾

中美過去半年的「一團和氣」終於不演了！隨著雙方的指責與控訴，中美恐面臨撕破臉終局，全球經貿勢將動盪不安，在中美尚未回歸正...

貿易戰衝擊擴大 美中雙輸 彭博：陸贏了面子輸了裡子

外媒分析，中國大陸加強管制稀土出口，反映北京希望在貿易戰休兵期，畫下對美國新管制措施的紅線，並迫使川普政府陷入兩難抉擇。...

川普「交易藝術」面臨考驗 川習會籠罩陰霾

美國總統川普向來偏好與盟友及對手進行一對一交易，並以這種外交手段自豪，但上周北京宣布擴大管制稀土出口，川普則祭出加徵10...

為反制大陸壟斷稀土金屬供應 美官方四處採購關鍵礦產

為反制中國大陸壟斷稀土金屬供應，美國國防部已尋求採購總額上看10億美元的關鍵礦產，供給來源包括加拿大、澳洲、查德、玻利維...

北京：不願打 但也不怕打 指控美動輒以高關稅威脅

美國揚言對大陸加徵100%關稅，並對所有關鍵軟體實施出口管制。大陸商務部昨（12）日表示，動輒以高關稅進行威脅，不是與中...

