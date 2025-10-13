貿易戰衝擊擴大 美中雙輸 彭博：陸贏了面子輸了裡子

外媒分析，中國大陸加強管制稀土出口，反映北京希望在貿易戰休兵期，畫下對美國新管制措施的紅線，並迫使川普政府陷入兩難抉擇。此舉卻也危及兩國貿易協議，對中國大陸企業和消費者的信心衝擊更大，中國大陸股匯市13日勢將承受壓力，形成雙輸局面。

中國大陸堅稱，最新管制是要回應美方從貿易戰休兵以來的一連串加強限制，包括9月擴大封鎖先進晶片管道的制裁範圍，納入黑名單上企業的子公司，加強阻止中國大陸取得先進晶片，凸顯北京希望力守美方在貿易戰休兵期間不應加強管制的紅線。

美國總統川普則宣布11月1日起中國大陸產品加徵100%關稅，並對「所有關鍵軟體」實施出口管制。

紐約時報指出，最新發展彰顯雙方似乎都認為自己有優勢，且對方高估了手上的籌碼，也反映北京企圖在經濟疲軟之際，向國內展現自信。

巴隆金融周刊（Barron's）分析，北京大幅升高貿易戰，是希望在美國經濟易受經濟壓力衝擊之際，加強對川普政府施壓，讓川普政府陷入是要繼續升高對抗、或選擇「TACO」（川普終將退縮）的艱難抉擇。雖然川普在每次美中協商都宣告獲勝，但具體勝果仍未可知，中國大陸依然暫停採購美國黃豆，民主黨也逮到機會攻擊共和黨，川普的情緒回應正中北京下懷。

彭博資訊則剖析，中國大陸的反擊看似贏了面子，卻是輸了裡子，因為中國大陸企業和消費者信心受到的衝擊更大，美國進口商勢將加速尋找替代供應來源、布建替代供應鏈。中國大陸股匯市13日開盤時，將面臨壓力，若人民幣持續貶值，也會是整體亞幣的利空。

尤其，北京斷供稀土是動到美國戰略核心，危及美國軍力，進而影響美元地位。華府史汀生中心中國計畫主管孫韻指出，北京已經「養成危險的新習慣」，總會低估華府報復的意願和能力。英國金融時報（FT）引述知情人士指出，美國正在準備一系列可能的報復措施。

雙方都為緩和緊張預留轉圜空間，中國大陸的最新管制將於11月8日生效，川普的加徵關稅將於11月1日生效，因此這些行動都能被視為談判策略。

但巴隆分析，長期勝負將取決於美中誰先達成「脫鉤」，終結對對方的依賴，中國大陸正在追求半導體自主，美國也希望擺脫對陸稀土的仰賴。



