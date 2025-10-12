快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美對中加徵100%關稅 這次也能靠談判解決？法人機構預測川普下一步

中央社／ 台北12日電
美中貿易戰升級，美國總統川普表示將於11月起對中國加徵100%的關稅。 美聯社
美中貿易戰升級，美國總統川普表示將於11月起對中國加徵100%的關稅。 美聯社

美中貿易戰升級，美國總統川普表示將於11月起對中國加徵100%的關稅。據報導，中國貿易商大多持觀望態度，認為中美雙方依然會像上次一樣談判解決。有法人機構預測，這項新關稅大概率不會如期全面實施。

中國官方10月9日連發6份公告，嚴格管制稀土出口。美國總統川普（Donald Trump）10日對此回應，自11月1日起對中國進一步徵收100%的關稅，並對關鍵軟體產品實施新的出口管制。

原本5月中美經貿談判後，美國對中國加徵的關稅稅率從145%降至30%。如果本次100%關稅加徵實施，該數字又將重新上升至130%。

陸媒財新網報導，根據皮特森國際經濟研究所（PIIE）的統計，截至今年8月，美國對中國進口商品的平均關稅為57.6%，再加徵100%關稅後，平均關稅將升至150%以上，這將使得中國出口美國成本大幅增加。

報導引述一名在寧波的廚具貿易商說，他認為川普此次加徵關稅更多是「談判前的威懾」，如果真的落實，「寧波的物流、餐飲等服務行業會變得一片狼藉；希望國家以大智慧化解」。

一些中國貿易商、跨境電商商家則對此表示「習慣了」，將繼續觀望，他們並認為中美雙方依然會像上次一樣談判解決。

多名跨境電商商家說，目前美國「黑色星期五」購物節的備貨都已經發往美國了，現在沒有大量備貨需求，從短期來看，本次加徵關稅影響不大。

但加徵關稅對傳統貿易的影響更為直接，很多傳統貿易商過去採取轉口貿易方式以應對關稅增長，上一輪貿易關稅戰後，貿易商開始做「兩手準備」，包括開拓非美市場、轉內銷等。浙江一保溫杯廠家說，面對美國市場的不確定性，會更加堅定在國內的投入。

「中國金融四十人研究院」11日在其微信公眾號刊發的分析文章指出，中國的稀土管制是對美國的反制，美國比中國更難承受貿易摩擦全面升級帶來的衝擊。此外，川普政府依賴短影音平台TikTok來拉攏年輕選民，在2026年期中選舉的政治壓力下，這會限制美方採取極端措施的空間。

文章判斷，美方新一輪的關稅威脅大概率不會全面實施，而會被推遲，因為11月1日這個生效日期為雙方從IMF年會到APEC峰會前的後續談判預留了窗口。但此前的緩和趨勢已然被重置，新一輪談判將是全新的開始。長期來看，這種不確定的貿易和科技關係，將進一步堅定兩國追求供應鏈自主可控的決心。

關稅 川普 美中 美國 習近平 貿易談判 TikTok 稀土 APEC

延伸閱讀

中美關係又緊張？ WSJ分析：雙方仍保留轉圜空間

政府停擺 川普：軍餉不會停發 已指示赫塞斯調度所有可用資金

國際峰會明埃及登場！川普將主持並簽加薩和平協議 再快閃訪以

川普新關稅威脅 加密幣價格「自由落體」 釀160萬人爆倉

相關新聞

華郵：美中像「快離婚但同居」怨偶 衝突升溫預示邁向徹底對抗

華盛頓郵報11日以「美中貿易戰再次爆發」為題發表社論指出，美國與中國這對宿敵再度衝向一場沒人樂見的貿易戰，有如「準備離婚...

美對中加徵100%關稅 這次也能靠談判解決？法人機構預測川普下一步

美中貿易戰升級，美國總統川普表示將於11月起對中國加徵100%的關稅。據報導，中國貿易商大多持觀望態度，認為中美雙方依然...

中美關係又緊張？ WSJ分析：雙方仍保留轉圜空間

美中再度劍拔弩張，中國商務部祭出的新稀土出口管制措施引發白宮震驚和憤怒，但雙方似乎保有讓局勢轉圜空間。

反制稀土牌 波音、港口、天然氣…美對中再出3招

美國總統川普揚言對自中國進口貨品額外加徵100%關稅之際，他10日再度表示，可能對波音（Boeing）飛機零組件實施出口...

川普新關稅威脅 加密幣價格「自由落體」 釀160萬人爆倉

美國總統川普又威脅要對中國加徵高額關稅，美股10日出現4月以來最大單日跌幅外，還引發加密幣價格「自由落體」（freefa...

從稀土到高通 …北京72小時出10拳 中學者：川普會比中國更急

在中美貿易戰火重燃之際，中國國家市場監督管理總局10日公告，美國半導體公司高通涉嫌違反中國反壟斷法，已被立案調查。這不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。