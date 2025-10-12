美對中加徵100%關稅 這次也能靠談判解決？法人機構預測川普下一步

美中貿易戰升級，美國總統川普表示將於11月起對中國加徵100%的關稅。據報導，中國貿易商大多持觀望態度，認為中美雙方依然會像上次一樣談判解決。有法人機構預測，這項新關稅大概率不會如期全面實施。

中國官方10月9日連發6份公告，嚴格管制稀土出口。美國總統川普（Donald Trump）10日對此回應，自11月1日起對中國進一步徵收100%的關稅，並對關鍵軟體產品實施新的出口管制。

原本5月中美經貿談判後，美國對中國加徵的關稅稅率從145%降至30%。如果本次100%關稅加徵實施，該數字又將重新上升至130%。

陸媒財新網報導，根據皮特森國際經濟研究所（PIIE）的統計，截至今年8月，美國對中國進口商品的平均關稅為57.6%，再加徵100%關稅後，平均關稅將升至150%以上，這將使得中國出口美國成本大幅增加。

報導引述一名在寧波的廚具貿易商說，他認為川普此次加徵關稅更多是「談判前的威懾」，如果真的落實，「寧波的物流、餐飲等服務行業會變得一片狼藉；希望國家以大智慧化解」。

一些中國貿易商、跨境電商商家則對此表示「習慣了」，將繼續觀望，他們並認為中美雙方依然會像上次一樣談判解決。

多名跨境電商商家說，目前美國「黑色星期五」購物節的備貨都已經發往美國了，現在沒有大量備貨需求，從短期來看，本次加徵關稅影響不大。

但加徵關稅對傳統貿易的影響更為直接，很多傳統貿易商過去採取轉口貿易方式以應對關稅增長，上一輪貿易關稅戰後，貿易商開始做「兩手準備」，包括開拓非美市場、轉內銷等。浙江一保溫杯廠家說，面對美國市場的不確定性，會更加堅定在國內的投入。

「中國金融四十人研究院」11日在其微信公眾號刊發的分析文章指出，中國的稀土管制是對美國的反制，美國比中國更難承受貿易摩擦全面升級帶來的衝擊。此外，川普政府依賴短影音平台TikTok來拉攏年輕選民，在2026年期中選舉的政治壓力下，這會限制美方採取極端措施的空間。

文章判斷，美方新一輪的關稅威脅大概率不會全面實施，而會被推遲，因為11月1日這個生效日期為雙方從IMF年會到APEC峰會前的後續談判預留了窗口。但此前的緩和趨勢已然被重置，新一輪談判將是全新的開始。長期來看，這種不確定的貿易和科技關係，將進一步堅定兩國追求供應鏈自主可控的決心。