華郵：美中像「快離婚但同居」怨偶 衝突升溫預示邁向徹底對抗

華盛頓郵報11日以「美中貿易戰再次爆發」為題發表社論指出，美國與中國這對宿敵再度衝向一場沒人樂見的貿易戰，有如「準備離婚卻仍同居」的怨偶，料將損及兩國經濟並衝擊全球成長。從過去48小時迅速升溫的態勢來看，兩國或從偶爾合作的競爭步向徹底衝突，也揭露美中正陷入爭奪亞太地區影響力和軍事優勢的苦戰，而這場鬥爭將決定21世紀的走向。

中國商務部9日無預警公告收緊稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，隔日宣布自11月1日起對中國加徵100%關稅，同時禁止所有關鍵軟體出口至中國。中國商務部後於12日回應，管制稀土是為「維護世界和平與地區穩定」，批評美國「典型的雙重標準」，強調中國「不願打，但也不怕打」。

其實，美中已各自預留轉圜空間。中國將新限制的生效時程延至12月1日；川普則把報復措施的實施日期推遲到11月1日。此舉顯示，兩大經濟體很可能是藉著擺出強硬姿態，透過威脅與最後通牒來爭取更有利的談判籌碼。

華郵社論指出，從長遠來看，過去48小時的發展揭示，兩個超級大國的摩擦將加劇，並從偶爾合作的競爭關係逐漸步向公開衝突甚至徹底對抗。

目前中國掌握全球70%稀土開採及90%稀土加工，北京藉此施壓完全是可預見的。事實上，稀土牌於美國而言並不稀有，美國擁有豐富的稀土資源，但是最方便、最便宜的提煉與加工集中在中國；美國不僅仰賴中國採礦，還把約95%的稀土送往中國加工，因為美國國內處理成本高且審核程序冗長。要在美國本土建立可替代的加工能力，恐需10年以上時間，但北京此舉料將加速華府相關布局。

與此同時，這場貿易戰並非單向，中國有其自身的痛點。一來美國在半導體與晶片設計軟體占主導地位，這是中國在AI競賽急需投入的關鍵技術，卻尚無法在本土完全自製；同時，美國是中國最大的消費市場，約占整體出口的15%。

回顧美中貿易戰火重燃之前，兩國都曾在貿易上放軟姿態，似乎是為川習會鋪路。如今，美中先前在日內瓦和倫敦會談的表面和諧，已掩蓋不了兩國在亞太地區爭奪影響力與軍事優勢的現實，這場角力將定義21世紀的地緣政治格局。

隨著美中緊張升溫，外界甚至開始談論兩國經濟脫鉤，但華郵這篇文章認為這是種幻想。這篇文章最後寫道：殘酷的事實是，在可見的未來，美中仍互相依賴。貿易戰對雙方都無利可圖。既然「離婚」在短期內不現實，華府與北京還是重回談判桌比較好。