美中為何又開槓？4大關鍵問題一次看 川習其實各留後手

中國大陸近日強化稀土出口管制，對談判中的美國來說無疑是震撼彈，引發美國總統川普大為不滿，研擬對中加徵100%關稅。華盛頓郵報形容，美中猶如「準備離婚但仍同居」的怨偶，再次衝向雙方都不樂見的貿易戰。分析指出，北京此舉是談判前的策略施壓，雙方傾向先擺出強硬姿態，再透過威脅與最後通牒在談判爭取有利位置，事實上都已預留轉圜空間。

中國限制哪些材料、為何重要？

中國擴大對稀土元素的出口管制，這些材料是製造晶片、電動車、風力機與軍事設備的關鍵成分。其實「稀土元素」並非那麼稀有，問題是開採困難，而目前最容易、成本最低的開採地仍在中國。

中國南方礦藏集中，掌握全球約7成稀土開採及約9成供應。其中的鏑（Dysprosium）對高科技產業尤為重要。如果將科技產業比作烘焙業，鏑就像發粉，雖然用量極少，但對於驅動電動車馬達、風力發電機、軍事系統與晶片製造設備都不可或缺。

哪些企業恐受影響？

受影響範圍仍不明確，可能僅限稀土原料與磁體，也可能波及含稀土成分的零組件。分析認為，這種模糊性讓中方保有操作空間。凱投宏觀指出，多數成品如筆電與手機影響有限，但馬達等介於原料與成品間的半成品或零組件可能超標。

另外，中國強調將嚴審用於晶片與AI研究的出口，此舉延續對美AI晶片龍頭輝達的壓制，也可能波及軍民兩用企業如波音。

中國的弱點、美國的籌碼？

美國同樣握有籌碼，因其掌握AI運算與高階工業產品，如噴射引擎所需的晶片技術。這些仍是北京未能掌握的領域。美國也正著手建立自有的稀土磁體供應鏈，但要建立能與中國匹敵的開採與加工體系，仍需數年時間。

美國同時仍是全球最大消費市場，約占中國出口的15%。

美中其實互留台階？

雙方仍保留下台階的機會。中國將新限制的生效時間延至12月1日；川普把報復措施的實施日期訂在11月1日，預留轉圜空間。

許多分析則指出，中國的新限制是貿易談判前的策略性施壓，但部分稀土出口管制可能將長期保留。