美將對陸徵100％關稅 池魚之殃 南韓半導體產業遭重擊

文化日報等韓媒十日報導，在十月底「川習會」前，北京又將稀土當作貿易武器。這將直接打擊南韓半導體產業。

南韓經濟正面臨美中、歐盟和日本襲來的海嘯般壓力。中國掌控全球達七成的稀土開採與達九成的分離精煉市場，而南韓達八成多的稀土仰賴中國。

南韓鋼鐵業被推到懸崖邊，低價出口的中國商品及美國與歐盟調高關稅，正對南韓造成三重打擊。由於去年南韓對歐盟的出口額（四十四點八億美元）超過對美國的出口額（四十三點四七億美元），故情況更嚴峻。

歐盟也加入貿易保護主義行列，七日對進口鋼鐵課徵的關稅，從原本的百分之廿五增至百分之五十，並且將免關稅配額削減近一半，降至每年一八三○萬公噸。與此同時，在匯率波動下，外匯風險恐急劇升高。

為避免大國間的貿易摩擦進一步惡化，南韓必須立刻實施去年制定的「供應鏈三法」，以實現稀土供應鏈多元化，將相關損害最小化。