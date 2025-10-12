美將對陸徵100％關稅 學者：台灣必須料敵從寬

美國總統川普宣布，計畫自十一月起向中國額外開徵百分之百關稅，執行關鍵軟體出口管制，重燃新一輪的美中貿易戰火。政大外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博表示，中美都在玩「新條件」、「新籌碼」的談判策略，目前非沒有轉圜，但受影響相關方如台灣須料敵從寬，勿以為兩強最後一定各讓一步。

黃奎博表示，大陸目前預設十二月一日的稀土出口管制，主要是針對美國持續不斷的對陸出口管制的回應，美國提高回應力道，考慮早一步在十一月一日，加徵百分之百的關稅，增加限制關鍵軟體和飛機零件等的出口，等於提前給陸方壓力。中國大陸和美國確實都有能力祭出新的限制措施，不能將此視為虛張聲勢。

黃奎博認為，只要都不想引起更大的衝突，權力約略相等的政府之間，在談判最後多半會以某種形式的合作取代明顯的對抗。假設川普和習近平在當下都沒有意願讓雙邊關係產生更大的衝突，雙方的「新條件」就成為談判時討價還價的「新籌碼」。

黃奎博強調，雙方底氣尚足，有時會見到寧願相互受點傷也不多讓步的例子，受影響相關方包括台灣，須料敵從寬，勿天真以為兩強對弈，最後一定各讓一步。

對於美方的最新宣布，至截稿時，大陸官方尚未回應。不過，今年四月川普接連三次對中國加徵關稅時，中方都在隔天或隔兩天宣布對等反制。

中國人民大學教授金燦榮則表示，下一步要觀察十一月是否真的加稅，目前只看到這兩天雙方對抗加劇、但會走向何方「還需要再看一看」。預計之後會是「邊打邊談」。