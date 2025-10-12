美將對陸徵100％關稅 美中都留時間窗口 尋折衷方案

華爾街日報十日報導，美中經數月的經貿談判，美國官員對雙方取得進展持審慎樂觀態度。但中國大陸商務部九日祭出的新稀土出口管制措施引發白宮震驚和憤怒。

知情人士指稱，川普政府部分官員主張應「歸零」重啟與北京的貿易談判，而主導談判的財長貝森特與貿易代表葛里爾更怒不可遏。不過談判仍留有關鍵的時間窗口，即川普啟動新一輪關稅的日期為十一月一日，而北京的前述出口管制措施將於十二月一日生效。兩者錯開的時程為雙方在懲罰性措施實施前，讓對峙降溫和尋求折衷方案留下可能出路。

美國智庫布魯金斯研究院約翰桑頓中國中心主任何瑞恩在社群媒體Ｘ寫道，美中原有一種默契，認為暫時停止升高衝突對彼此都有利；川普對中國新的稀土出口管制措施反應強烈，反映他認為北京破壞默契。

另外，華爾街日報十日引述幾位知情人士報導，中國國務院副總理何立峰認為，美中九月馬德里會談後，已就非正式「凍結」新的出口管制達成共識。之後美國卻對外資擁有的企業實施新管制，中國國家主席習近平親自拍板做出更強硬回擊。

一位知情人士說，部分美國官員數月來低調研擬對中反制，以在美中關係又惡化時實施。中方九日宣布新管制後，美國官員還考慮用制裁與額外出口管制，阻擋中國進入美國市場。

外界推測，中國的新管制可能意在「川習會」前累積談判籌碼。華盛頓郵報十日報導，幾位分析家提醒，習近平的動作旨在防止川普在美中談判時對中方施壓太過。美國智庫昆西研究所研究員文哲凱說，今年已看到川普至少三次揚言將美中關係「翻桌」，但每次都回到談判桌，因為他知道中國能傷害美國，就像他也能傷害中國，這次結果也會一樣。