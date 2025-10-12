美媒：中國稀土管制 恐影響美國防供應鏈

中國宣布擴大稀土與永磁體出口限制。中國商務部公告實施最嚴格管制，強化北京談判籌碼，削弱美國產業基礎。中國占稀土開採百分之七十、加工百分之九十、永磁體製造百分之九十三，影響美國國防與半導體供應鏈。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）主任巴斯卡蘭分析，北京的新管制首次採用外國直接產品規則（ＦＤＰＲ），要求外企出口含百分之○點一以上中國稀土或使用中國開採、加工、永磁體技術的產品，必須獲中國政府許可。

此一規則源自美國一九五九年為冷戰技術管制所設，近年來被華府用來管制半導體等關鍵技術出口，如今被中國反用於稀土與永磁體出口，影響Ｆ─３５匿蹤戰機、戰斧飛彈、雷達系統，及十四奈米以下半導體、次世代記憶體晶片。而自十二月一日起，與外國軍事相關的企業幾乎無法獲批許可，軍事用途申請將自動駁回，加劇美國國防挑戰，印太緊張恐升溫。

中國同時禁止公民未經授權參與海外稀土項目，以防技術外流。

中國意圖何在？這波管制意在本月底南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前迫使美方讓步。稀土對美國人工智慧（ＡＩ）晶片與軍事裝備至關重要，那美國如何建構稀土與永磁體能力，以降低中國影響力？德州的Noveon Magnetics目前為美國唯一稀土磁鐵製造商。Noveon Magnetics與澳洲萊納斯稀土公司宣布合作備忘錄，建立稀土永磁體供應鏈。

五角大廈七月投資美稀土礦商MP Materials四億美元股權，美國政府成為最大股東。

五角大廈戰略資本辦公室（ＯＳＣ）提供一點五億美元貸款，擴建MP Materials的加州工廠，新增重稀土分離能力。MP Materials也宣布興建第二座美國磁鐵工廠「十Ｘ工廠」，五角大廈簽十年採購協議，承諾全數購買。然而這些能力還需時間提升。在此之前，中國仍握有能影響美國國安與經濟安全關鍵供應鏈槓桿。