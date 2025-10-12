聽新聞
中方反制美港口費 促平等磋商

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

美國將於本月十四日起對大陸船舶收取高額港口費，大陸交通運輸部前天（十日）宣布反制措施，也將同樣在十四日起，對美國相關船舶收取特別港務費。大陸商務部稱，這是「正當防衛」行為，希望美方慎重考慮，糾正錯誤做法，通過平等磋商與合作找到解決問題的辦法。

這項措施，被視為中美關稅戰的一環。大陸交通運輸部十日公告，美國相關船隻主要包括：美國實體或個人擁有或經營的船隻、美國實體或個人直接或間接擁有或持股百分之二十五以上企業擁有或經營的船隻、掛美國國旗的船隻、在美國建造的船隻。收取的港口附加費基本與美國對中的費用一致或稍高。且只要船商的美資持股百分之廿五就符合加收港口費的門檻。

美國於四月做出這項決定，將於十月十四日起，對大陸有關船隻徵收高額的港口費。每艘船只要一停靠美國港口，將依噸位數不等支付數十萬至數百萬美元的港口費，且逐年增加至二○二八年。但遭到大陸方面強烈不滿與反對， 認為這是全球罕見單獨針對一個國家的歧視性措施。

就中方的反制措施，大陸商務部十日深夜發布發言人答記者問強調，相關反制措施旨在維護國際航運和造船市場的公平競爭環境，是「正當防衛」行為，希望美方慎重考慮，糾正錯誤做法。

