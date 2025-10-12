新聞眼／管制稀土 做好對美翻桌準備 北京有底氣

中美貿易戰陡然升級，美國總統川普不滿中國推出新的稀土管制措施，威脅要對中國加徵百分之百關稅，且一度稱沒有十月底的「川習會」。中美關係經歷近半年的緩衝期，結果一夕回到原點甚至更嚴重，原因在中方已做好與美翻桌的準備。

中國大陸在黃金周連假後，商務部、交通運輸部接連公布針對美國的多項措施，稀土是從原料到加工、技術、設備、輔料與二次資源回收等全產業鏈的管制；港口附加費是對應美國的反制，結果讓川普跳腳。

美國媒體早前解讀美中經貿高層經歷四輪談判是審慎樂觀，川普並一再對外釋放美中談判進展良好，他還將在十月底與習近平在慶州ＡＰＥＣ上會面的消息，他還對美國農民誇口，他會施壓中國買美國的大豆。

但中方的解讀從來不是這樣，第一，中方尚未表態習近平會不會出席ＡＰＥＣ，更沒有川普說的「川習會」。第二，前四輪的談判以及多個重要場合，大陸外交部、商務部均重申談判必須平等、互惠、尊重。第三，九月十九日，川習通話，習近平說，美方應避免採取單方面貿易限制措施。

上述都是中方在提醒美國：「談，大門打開；打，奉陪到底」。而中國大陸現在選擇後者，目的是「以戰止戰」，逼美國回到談判桌以公平、平等的原則協商。

看看美國施壓歐盟、日本、南韓等前幾大經濟體一次就搞定，再對照中美談了半年四輪還沒有重大進展（只達成TikTok協議，這還是中方的退讓）。這是因為中方的要求，包括美國放寬晶片與高科技出口管制，不接受單邊關稅等，美國不僅不答應，還逐步封堵制裁。

現在中國敢全面對美翻桌的原因是：「過去是中國怕美國不賣，現在是美國怕中國不買」，而且在軍事裝備、市場替代、美國內部三塊，中國已做好準備。

大陸在九三閱兵以及後來的長春航空展，對外展示最新的高新科技裝備，從空中到地面與海上的新式戰略戰術武器，國外軍事評論家稱多款已超越美國，美中一旦開戰，在第一島鏈內的大陸主場美軍將會完敗。

在市場替代部分，從二○一八年第一次中美貿易戰，中國就已在準備。今年五月起中國就未買過美國的一顆大豆，改進口巴西、阿根廷；大陸的國產晶片持續突破，黃仁勳警告美國的晶片只領先大陸幾奈米，華為ＡＩ晶片取代輝達只是時間問題。美國市場逐漸由東協、中南美、俄羅斯等市場取代，且均以人民幣結算，排除美元。

最後是美國內部的問題，包括川普發起的關稅仍在司法訴訟，美國消費者可能因關稅戰重啟面臨嚴重的物價上升通貨膨脹，美國農民的壓力，再是美國期中選舉即將來到，川普對中國毫無解決辦法，無法對那些支持者（ＭＡＧＡ們）交代。川普很急，中國穩坐釣魚台。