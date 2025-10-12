美國對等關稅衝擊、美中關稅大戰 傳產拚創新打國際盃

美國對等關稅衝擊、美中關稅大戰頻頻過招，建大輪胎、全拓、台灣百和（9938）、聚隆（1466）等各大傳產業積極轉型與創新，力拚海外市場「打國際盃」。

台灣設計展昨（11）日於彰化縣舉辦「彰化智造」新書發表會並舉辦座談，座談者包含建大輪胎總裁楊銀明、全拓董事長吳崇讓、台灣百和董事長鄭森煤與聚隆董事長周文東，討論外部衝擊下產業如何轉型。

對於美國關稅政策，楊銀明指出，美國政策短期內不會改變，尤其日本與韓國擁有較大優勢；台灣企業只能自立自強，利用海外設廠機會分散市場風險，避免過度依賴單一市場。

除了美國關稅，中國大陸競爭也是一大挑戰。楊銀明表示，大陸實體產業發展強勁，市場對台灣企業至關重要，但近期許多國家對大陸產品設立貿易壁壘，使大陸企業將生產轉移到其他地區，增加台灣企業挑戰。

擁有彰化油封小巨人之稱的全拓董事長吳崇讓表示，台灣夾在美中之間，面對國際政治與經貿變化，台企命運仍應掌握在自己手中。全拓主要市場在歐洲，約占營收80%，過去25年便持續布局海外市場，強化產品品質、交期與服務，確保能在國際市場取得穩定優勢。

台灣百和董事長鄭森煤同樣布局海外，公司配合品牌與各大鞋廠、成衣集團新南向布局，百和在越南與印尼持續擴增產能。印尼第四期廠已於去年底完工，預計下半年投產，產能可增25%；彰化和美總部染整廠預計今年底完工，預期可增加50%產能，與品牌訂單挪移接軌。