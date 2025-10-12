輝達捲入美中貿易戰 反映兩因素
分析師表示，AI晶片大廠輝達已捲入美中貿易戰，反映兩大因素：美中貿易紛爭，以及AI已成為國家安全議題。
輝達晶片已成為AI資料中心首選晶片，導致需求激增。輝達9月表示，將在OpenAI投資上看千億美元，並供應資料中心晶片，最快2026年底就會出貨。
隨著輝達在AI晶片競賽扮演舉足輕重角色，也日益捲入美中貿易衝突，甚至被川普當成談判工具。近年來，美國政府試圖限制中國大陸取得美國技術，以拖慢北京發展AI腳步、讓美國保持技術領先。川普2.0上台後也延續這種策略，4月宣布限制大陸方面取得晶片，包括輝達的H20。
D.A. Davidson科技研究主管魯里亞指出，華府限制晶片銷陸已觸怒北京，儘管川普8月以抽取15%營收為條件批准輝達H20晶片銷陸，北京已對美國晶片進口擴大設限，包括輝達處理器在內。
魯里亞說：「這一切如何解決，情況不明。」他指出，這是因為中國大陸相信「阻止輝達晶片賣到中國，可在與美國貿易談判中創造一些籌碼」。
