輝達捲入美中貿易戰 反映兩因素

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

分析師表示，AI晶片大廠輝達已捲入美中貿易戰，反映兩大因素：美中貿易紛爭，以及AI已成為國家安全議題。

輝達晶片已成為AI資料中心首選晶片，導致需求激增。輝達9月表示，將在OpenAI投資上看千億美元，並供應資料中心晶片，最快2026年底就會出貨。

隨著輝達在AI晶片競賽扮演舉足輕重角色，也日益捲入美中貿易衝突，甚至被川普當成談判工具。近年來，美國政府試圖限制中國大陸取得美國技術，以拖慢北京發展AI腳步、讓美國保持技術領先。川普2.0上台後也延續這種策略，4月宣布限制大陸方面取得晶片，包括輝達的H20。

D.A. Davidson科技研究主管魯里亞指出，華府限制晶片銷陸已觸怒北京，儘管川普8月以抽取15%營收為條件批准輝達H20晶片銷陸，北京已對美國晶片進口擴大設限，包括輝達處理器在內。

魯里亞說：「這一切如何解決，情況不明。」他指出，這是因為中國大陸相信「阻止輝達晶片賣到中國，可在與美國貿易談判中創造一些籌碼」。

關稅 川普 輝達

延伸閱讀

繼輝瑞後又一家！川普與阿斯特捷利康達成藥品降價協議

川普關稅新威脅 引發加密幣史上最大爆倉潮

美中貿易戰又升溫會刺破美股泡沫嗎？專家從各角度分析

川普促成以哈停火 為和平做了實事

相關新聞

川普反擊陸稀土出口管制 擬對陸加徵100%關稅

中國近日強化稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，導致美中貿易戰再度升高。川普聲稱，中國準備祭出大規模出口管制，幾乎涵...

新聞眼／管制稀土 做好對美翻桌準備 北京有底氣

中美貿易戰陡然升級，美國總統川普不滿中國推出新的稀土管制措施，威脅要對中國加徵百分之百關稅，且一度稱沒有十月底的「川習會...

美中貿易戰再起 晶片鏈苦 設備商艾司摩爾、應材出貨恐延遲

隨著中國大陸祭出稀土出口管制，美國總統川普也宣布對中加徵100%關稅，導致美中貿易戰急遽升溫，使全球晶片供應鏈嚴陣以待。

報復北京管制稀土新措施 川普：對陸加徵100%關稅

美國總統川普10日揚言將對中國大陸加徵100%關稅，並對所有關鍵軟體祭出大規模出口管制，對中國近日宣布限制關鍵稀土出口新...

華爾街日報：大陸管制稀土引發川普新一輪關稅 美中緊張仍保有轉圜空間

美中再度劍拔弩張，中國大陸商務部祭出的新稀土出口管制措施引發白宮震驚和憤怒，但雙方似乎保有讓局勢轉圜空間。

新聞眼／中美貿易戰陡然升級 北京做好翻桌準備

中美貿易戰陡然升級，美國總統川普不滿中國大陸推出新的稀土管制措施，威脅要對大陸加徵100%關稅，且一度稱沒有10月底的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。