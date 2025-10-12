報復北京管制稀土新措施 川普：對陸加徵100%關稅

美國總統川普10日揚言將對中國大陸加徵100%關稅，並對所有關鍵軟體祭出大規模出口管制，對中國近日宣布限制關鍵稀土出口新措施還以顏色。美中重燃貿易衝突，全球貿易受擾的恐懼再起。

川普10日接連在自家社群媒體平台Truth Social發文，他第一則發文寫道：「中國正在發生一些非常奇怪的事情！他們變得非常敵對，並向各國發布信函說他們打算對所有與稀土有關的生產要素，以及幾乎任何他們能想到的東西（即使不在中國製造），實施出口管制。」

他在這則發文就預告，將大幅提高對中國商品實施的關稅，還有許多反制措施，也在認真考慮之中。儘管這些措施為美國帶來短期痛苦，但最終將會對美國非常有利。

他後來在第二則發文中直言，將自11月1日起，在既有基礎上再對中國加徵100%關稅，同時也針對所有關鍵軟體採取出口控制；川普說，如果中國採取其他行動，關稅和出口控制的時程還有可能提前。

川普說，中國在貿易上採取了極度具攻擊性的立場，向全世界發出一封極為敵意的信件，他們將對幾乎所有他們製造的產品，甚至部分並非由他們生產的商品，實施大規模出口管制。這項措施影響所有國家，顯然是中國早在多年以前就策劃好的計畫。他痛批，這在國際貿易史上前所未聞，中國大陸如此對待其他國家，是種道德上的恥辱。

美中近期採取一系列可能限制兩國間科技和原物料出口的措施，中國方面包括，對美國船舶收取特別港務費，並對高通啟動反壟斷調查。這種不斷升級的威脅，也可能是美中在談判中爭取優勢的手段。

曾任美國貿易代表的柯特勒認為：「這種相互過招的舉動，凸顯美中關係脆弱性。」「目前還遠遠無法確定雙方能否在既定的會晤前冷靜下來。」

美國現任貿易代表葛里爾同日接受福斯新聞訪問時強調，對於中國實施稀土出口管制措施，美方必須採取對等反制措施。