專家：美中互槓創造談判籌碼 美股泡沫…言之過早

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普10日揚言將對中國加課100%關稅，並對「所有重要軟體」祭出大規模出口管制，他一度表示兩周後已無必要舉行川習會，儘管後來改口說仍可能舉行，仍觸動美股10日大跌。投資專家對此反應不一，市場普遍解讀是，美中雙方都有意在亞太經合會議（APEC）峰會登場前，為己方創造更多談判籌碼。

倫敦大和資本市場研究主管希克魯納表示，此刻難以判斷川普所言是虛張聲勢，還是玩真的，「基於年初以來發生的事和金融市場的韌性，讓人不由得對他的說法存疑。我們必須觀望實質內容」。但川普最新發言，已給股市投下震撼彈。

Interactive Brokers首席市場分析師索斯尼克說：「就美中貿易關係而言，這絕對是往錯的方向走。絕對是對市場不友善的發展，從市場賣壓快速湧現可見一斑。」

倫敦Pepperstone資深研究策略師布朗表示，川普發言有如青天霹靂，時機令人意外，市場人士將在周末和下周緊盯美中緊張關係是否進一步升溫，「若是如此，談判岌岌可危，（美股）未來數日和數周面臨相當大的下行風險」。

有些人則視之為逢低買進機會。Angel Oak資本公司投資組合管理主管崔伊克說：「現在說泡沫，還言之過早…我不認為這是更大規模賣壓的開端，因為覺得場邊仍有大量現金伺機進場低接。」

據Harris金融集團合夥人考克斯觀察，許多俗稱「聰明錢」的機構投資人10日趁美股下殺進場撿晶片股，「這是另一個買進機會。市場多頭格局不變」。

但短線市場波動難免。紐約Savvy財富管理公司投資長夏瑪指出，美股10日賣壓急湧凸顯市場氣氛已起變化，美股猛烈漲勢可能稍事停頓；若是橫向整理一陣子，不令人意外。

Angeles投資公司投資長羅森說：「川普威脅祭出更多關稅，提醒我們只要川普還在白宮，市場波動性仍會居高不下。」

