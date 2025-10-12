川普威脅對大陸加徵關稅 油價下探五個月低點

國際原油價格10日挫跌約4%，因美國總統川普威脅對中國大陸商品加徵關稅，讓本已有供應過剩疑慮的市場，需求前景也蒙上陰影。

國際金價10日則重回4,000美元之上，已連續八周上漲，反映美中貿易戰升級下，資金加速湧入避險資產。

布蘭特原油期貨下跌2.49美元，或3.82%，報每桶62.73美元，是5月5日初以來的最低水準；美國西德州原油期貨下跌2.61美元，或4.24%，報每桶58.90美元，也是5月初以來最低。

紐約現貨金價10日收盤跳漲1%至每英兩4,017.79美元，繼8日之後再度收在4,000美元之上。

針對油價下跌，瑞銀分析師史陶諾瓦表示，「由於川普發文威脅加徵中國商品關稅，市場避險情緒升溫，帶動原油被拋售」。

Lipow Oil Associates總裁利保則是說：「10日的油價下跌是多重因素共同作用的結果，川普威脅大幅加徵對中關稅只是最新因素。」

他指出，石油輸出國組織（OPEC）增產、北美和南美額外增加的供應量，以及加薩停火協議後地緣政治風險緩解，都是疊加在川普關稅威脅之上的利空因素。

金價部分，凱投宏觀（Capital Economics）氣候與大宗商品經濟學家侯賽因說：「整體而言，黃金價格在短期內有回檔風險，因為金價近幾周已急漲。但在未來數年，預料金價將持續攀高。」