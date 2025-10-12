川普威脅對大陸加徵關稅 油價下探五個月低點

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳律安／綜合外電

國際原油價格10日挫跌約4%，因美國總統川普威脅對中國大陸商品加徵關稅，讓本已有供應過剩疑慮的市場，需求前景也蒙上陰影。

國際金價10日則重回4,000美元之上，已連續八周上漲，反映美中貿易戰升級下，資金加速湧入避險資產。

布蘭特原油期貨下跌2.49美元，或3.82%，報每桶62.73美元，是5月5日初以來的最低水準；美國西德州原油期貨下跌2.61美元，或4.24%，報每桶58.90美元，也是5月初以來最低。

紐約現貨金價10日收盤跳漲1%至每英兩4,017.79美元，繼8日之後再度收在4,000美元之上。

針對油價下跌，瑞銀分析師史陶諾瓦表示，「由於川普發文威脅加徵中國商品關稅，市場避險情緒升溫，帶動原油被拋售」。

Lipow Oil Associates總裁利保則是說：「10日的油價下跌是多重因素共同作用的結果，川普威脅大幅加徵對中關稅只是最新因素。」

他指出，石油輸出國組織（OPEC）增產、北美和南美額外增加的供應量，以及加薩停火協議後地緣政治風險緩解，都是疊加在川普關稅威脅之上的利空因素。

金價部分，凱投宏觀（Capital Economics）氣候與大宗商品經濟學家侯賽因說：「整體而言，黃金價格在短期內有回檔風險，因為金價近幾周已急漲。但在未來數年，預料金價將持續攀高。」

關稅 川普

延伸閱讀

繼輝瑞後又一家！川普與阿斯特捷利康達成藥品降價協議

川普關稅新威脅 引發加密幣史上最大爆倉潮

美中貿易戰又升溫會刺破美股泡沫嗎？專家從各角度分析

川普促成以哈停火 為和平做了實事

相關新聞

川普反擊陸稀土出口管制 擬對陸加徵100%關稅

中國近日強化稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，導致美中貿易戰再度升高。川普聲稱，中國準備祭出大規模出口管制，幾乎涵...

新聞眼／管制稀土 做好對美翻桌準備 北京有底氣

中美貿易戰陡然升級，美國總統川普不滿中國推出新的稀土管制措施，威脅要對中國加徵百分之百關稅，且一度稱沒有十月底的「川習會...

美中貿易戰再起 晶片鏈苦 設備商艾司摩爾、應材出貨恐延遲

隨著中國大陸祭出稀土出口管制，美國總統川普也宣布對中加徵100%關稅，導致美中貿易戰急遽升溫，使全球晶片供應鏈嚴陣以待。

報復北京管制稀土新措施 川普：對陸加徵100%關稅

美國總統川普10日揚言將對中國大陸加徵100%關稅，並對所有關鍵軟體祭出大規模出口管制，對中國近日宣布限制關鍵稀土出口新...

華爾街日報：大陸管制稀土引發川普新一輪關稅 美中緊張仍保有轉圜空間

美中再度劍拔弩張，中國大陸商務部祭出的新稀土出口管制措施引發白宮震驚和憤怒，但雙方似乎保有讓局勢轉圜空間。

新聞眼／中美貿易戰陡然升級 北京做好翻桌準備

中美貿易戰陡然升級，美國總統川普不滿中國大陸推出新的稀土管制措施，威脅要對大陸加徵100%關稅，且一度稱沒有10月底的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。