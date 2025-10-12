川普威脅對中國加徵高額關稅 加密幣崩跌引發大爆倉

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普又威脅要對中國加徵高額關稅，引發加密幣價格大跌，導致比特幣觸及歷史新高才沒幾天，一度失守11萬美元，且加密貨幣市場交易者10日遭遇史上最大規模爆倉。

數據追蹤機構Coinglass形容，過去24小時發生了「加密貨幣歷史上最大爆倉事件」，市值超過190億美元的部位被強迫平倉（liquidation，爆倉），涉及逾160萬名交易者。其中超過70億美元的部位是在短短一小時內被平倉。

加密幣市場此前已顯疲態，川普放話馬上又讓比特幣一度崩跌超過12%，跌到10.4萬美元附近。這個市值最大的加密貨幣，在本周稍早剛創下逾12.5萬美元的歷史新高，目前價格回升至11.2萬美元左右。

Coinglass在社群平台X上的貼文指出，實際爆倉總額可能遠高於這個數字，因為交易所不一定會即時回報相關資料，例如，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）每秒就只會報告一筆爆倉單。

Multicoin Capital首席交易員Brian Strugats說，有些人估計這波爆倉規模可能超過300億美元，要留意是否引發更大的連鎖反應。

為機構交易人提供演算法交易加密幣的Tread.fi平台，執行長David Jeong研判，許多機構投資人可能都爆倉了。因為他們沒預料到會出現這種程度的波動，而且他們通常都以永遠不會到期結算的所謂永續期貨合約，進行高槓桿投資。永續合約是一種沒有到期日的衍生商品，允許加密貨幣交易者全天候進行槓桿交易。

Kronos Research投資長劉文森（音譯）也提到，這波大爆倉，「由美中關稅恐慌引發，但是因機構投資者過度槓桿操作而更加嚴重。」

市場專家認為，比特幣下一個重要支撐價位在10萬美元。Orbit Markets共同創辦人Caroline Mauron說，如果跌破10萬美元關卡，「可能代表過去三年的牛市循環結束」。

這波加密市場最大爆倉潮，也使得全球第三大穩定幣USDe，短暫與美元脫鉤。原本1美元的USDe，在幣安的報價一度跌到0.65美元，在賣壓結束後，雖然又恢復與美元之間的錨定，但這個代幣理論上應一直維持與美元相近的價格。

