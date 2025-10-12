川普揚言加徵100%關稅之際 美再祭兩措施...劍指大陸

美國總統川普揚言對自中國大陸進口貨品額外加徵100%關稅之際，美國貿易代表署（USTR）10日公告兩項措施，一是立即撤銷原訂下周生效、針對美國液化天然氣（LNG）業者的罰則；另一是對港口設備加徵高額關稅。

美國政府原打算要求美國LNG出口商未來必須使用美國製造的LNG運輸船出口燃料。若這些公司2030年以後仍未達要求，美國政府有權暫停他們的LNG出口許可。

美國LNG業者警告，美國目前造船能力根本無法生產這種專門運送LNG的特殊船舶，因為這類高技術船隻主要由南韓和日本生產。

貿易代表署最新公告解釋：「這次修正可在促進美國造船能力和LNG運輸船生產方面投資之際，避免LNG業出現短期干擾。」

這些旨在箝制大陸在造船業主導地位的政策原於今年4月敲定，包括自10月14日起，對所有進入美國港口、由大陸製造或由大陸營運的船隻徵收費用。

貿易代表署同日另宣布，將自11月9日起對橋式起重機及多式聯運底盤及其零組件課徵100%關稅，矛頭直指大陸製的港口設備。

貿易代表署公告中提出建議，擬對部分陸制港口裝卸設備加徵最高達150%關稅，包括美國港口常見的門式起重機、跨運車和堆櫃牽引車。貿易代表署表示，將就此建議及其他相關方案徵詢意見至11月10日。