美對大陸船舶收取港口費前 中方宣布反制措施 強調是正當防衛
美國將於14日起對大陸船舶收取港口費前，大陸交通部10日宣布反制措施，也將同樣在14日起，對美國相關船舶收取特別港務費。大陸商務部表態稱，這是正當防衛行為，希望美方慎重考慮，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等磋商與合作找到解決問題辦法。
據大陸交通部公告，所謂美國船隻包括：美國實體或個人擁有或經營的船隻、美國實體或個人直接或間接擁有或持股25%以上企業擁有或經營的船隻、掛美國國旗的船隻、在美建造的船隻。美國曾於4月做出一份決定，將於10月14日起，對大陸有關船隻收高額港口費。
