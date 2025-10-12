美對大陸船舶收取港口費前 中方宣布反制措施 強調是正當防衛

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

美國將於14日起對大陸船舶收取港口費前，大陸交通部10日宣布反制措施，也將同樣在14日起，對美國相關船舶收取特別港務費。大陸商務部表態稱，這是正當防衛行為，希望美方慎重考慮，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等磋商與合作找到解決問題辦法。

據大陸交通部公告，所謂美國船隻包括：美國實體或個人擁有或經營的船隻、美國實體或個人直接或間接擁有或持股25%以上企業擁有或經營的船隻、掛美國國旗的船隻、在美建造的船隻。美國曾於4月做出一份決定，將於10月14日起，對大陸有關船隻收高額港口費。

關稅 川普

延伸閱讀

低估中方籌碼？川普揚言加徵100%關稅 陸學者：他比大陸更著急

繼輝瑞後又一家！川普與阿斯特捷利康達成藥品降價協議

【專家之眼】台寶貴資產被誰需索 賴能好好守護嗎？

威脅國家安全！美電商下架數百萬項遭禁大陸電子產品

相關新聞

川普反擊陸稀土出口管制 擬對陸加徵100%關稅

中國近日強化稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，導致美中貿易戰再度升高。川普聲稱，中國準備祭出大規模出口管制，幾乎涵...

新聞眼／管制稀土 做好對美翻桌準備 北京有底氣

中美貿易戰陡然升級，美國總統川普不滿中國推出新的稀土管制措施，威脅要對中國加徵百分之百關稅，且一度稱沒有十月底的「川習會...

美中貿易戰再起 晶片鏈苦 設備商艾司摩爾、應材出貨恐延遲

隨著中國大陸祭出稀土出口管制，美國總統川普也宣布對中加徵100%關稅，導致美中貿易戰急遽升溫，使全球晶片供應鏈嚴陣以待。

報復北京管制稀土新措施 川普：對陸加徵100%關稅

美國總統川普10日揚言將對中國大陸加徵100%關稅，並對所有關鍵軟體祭出大規模出口管制，對中國近日宣布限制關鍵稀土出口新...

華爾街日報：大陸管制稀土引發川普新一輪關稅 美中緊張仍保有轉圜空間

美中再度劍拔弩張，中國大陸商務部祭出的新稀土出口管制措施引發白宮震驚和憤怒，但雙方似乎保有讓局勢轉圜空間。

新聞眼／中美貿易戰陡然升級 北京做好翻桌準備

中美貿易戰陡然升級，美國總統川普不滿中國大陸推出新的稀土管制措施，威脅要對大陸加徵100%關稅，且一度稱沒有10月底的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。