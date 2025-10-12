美中雙方互收港口費 海運掀巨浪 全球供應鏈添新變數

美國總統川普10日宣布，考慮最早自11月1日起，對中國大陸進口貨品額外加徵高達100%關稅，不僅為全球供應鏈投下新變數，因美中港口互收港口費打亂布局的海運市場更雪上加霜。

依賴大陸製造的美國企業，恐面臨成本飆升和出貨延遲的壓力，並被迫緊急改變採購管道，轉向墨西哥、印度或東南亞尋找替代供應商。來自大陸的貨櫃海運占美國進口量約四成，一旦受阻，恐引發減班停航、船舶閒置，運價也將劇烈波動。

在川普放話前，貨櫃航運業者取消的美中航線班次已寫下疫情以來最高。芝加哥供應鏈資料平台project44發布「10月關稅報告」指出，本月從大陸前往美國的航次取消67個，反向航程取消71個，規模「已超越新冠肺炎疫情期間水準」，可見跨太平洋航線運量急速萎縮。

大陸交通部10日宣布，14日起對美國船舶收取船舶特別港務費，反制對陸船收取港口費後，當天便有數艘運送原油至大陸港口的暫定航次被取消，油輪運價大漲。運載煤炭與鐵礦砂的散裝貨船運價同步上漲。

據彭博估算，陸方這次額外的收費為每公噸人民幣400元起，這表示每艘超大型油輪每次靠港將額外負擔約620萬美元的成本。

Fearnley Securities分析師迪布瓦（Fredrik Dybwad）在報告中指出：「目前影響已相當明顯。由於金額龐大，勢必造成市場運作效率下降，並推升運價。」

貨運承攬業者表示，出口商和進口商面對關稅須主動因應。C.H. Robinson關務與法規資深總監畢威爾（Ben Bidwell）說：「無論這次的措施，還是幾周前依據第232條追加措施，很明顯關稅波動將成常態。」「當前環境對部分企業而言或許難預測，但與其被動因應，不如打造有韌性供應鏈。」