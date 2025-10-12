華爾街日報：大陸管制稀土引發川普新一輪關稅 美中緊張仍保有轉圜空間

美中再度劍拔弩張，中國大陸商務部祭出的新稀土出口管制措施引發白宮震驚和憤怒，但雙方似乎保有讓局勢轉圜空間。

華爾街日報指出，在美中不斷升級爭端中，一個關鍵談判窗口依然存在。川普啟動新一輪關稅日期為11月1日，似乎留下北京緩和出口管制的空間，他10日晚間說，他是特意把關稅實施時間訂在幾周後，「這便是為何我時間定在11月1日，我們拭目以待」。

至截稿時，大陸央媒、官方都尚未回應川普的最新施加關稅政策，也顯得十分低調。中國人民大學教授金燦榮表示，下一步要觀察11月是否真的增稅，目前只看到雙方對抗加劇、但會走向何方「需要再看看」。

川普11月1日開始徵收關稅的日期，與北京設定的12月1日稀土出口新管制日期之間，有一個月時間。兩者錯開時程為雙方在懲罰性措施實施前，讓對峙降溫和尋求折衷方案留下可能出路。

不過，知情人士透露，川普政府部分官員主張應「歸零」重啟與北京的貿易談判，且部分政府官員近幾個月來已悄悄研議反制大陸措施，以便在雙方關係急轉直下時能部署。這些措施包含保護美國基礎設施免受大陸影響，以及進一步限制大陸企業在美國投資的能力。

美國智庫布魯金斯研究院約翰桑頓中國中心主任何瑞恩在社群媒體X寫道，美中原有一種默契，認為暫時停止升高衝突對彼此都有利；川普對大陸新的稀土出口管制措施反應強烈，反映他認為北京破壞默契。

外界推測，大陸新管制可能意在「川習會」前累積談判籌碼。華盛頓郵報報導指出，幾位分析家提醒，習近平的動作旨在防止川普在美中談判時對中方施壓太過。美國智庫昆西研究所研究員文哲凱說，今年已看到川普至少三次揚言將美中關係「翻桌」，但每次都回到談判桌，因為他知道中國能傷害美國，就像他也能傷害中國，這次結果也會一樣。

陸媒觀察者網發表「快評」指出，歷史與現實都一再證明，這種關稅恐嚇與訛詐伎倆，屢屢變成「搬起石頭砸自己腳」（指美股周五暴跌）。近期大陸有條不紊頒布一系列法規政策表明，大陸的反應是冷靜、審慎且堅決的，是在充分評估後選擇的精準、有力回應。

美國智庫史汀生中心主任孫韻認為，中方應沒料到新管制恐使川習會因此破局。美中貿易全國委員會前主席艾倫說，川習都想會面，卻都太自信，使妥協更難。幾位中國分析家說，北京仍有自信，但川普揚言不去川習會，可能給中國領導高層延後或收回新管制的理由。

彭博經濟研究另指出，若川普威脅加徵關稅適用於所有商品，大陸輸美商品平均關稅稅率將上升至141%左右，美國平均關稅稅率將升高13.2個百分點，達到近30%。