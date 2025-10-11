低估中方籌碼？川普揚言加徵100%關稅 陸學者：他比大陸更著急

由於中國限制稀土出口，美國總統川普揚言對中國加徵100%關稅。中國大陸學者們表示，中國近期態度趨於強硬，與美國日前擴大實體清單制裁有關。美方低估中方的談判籌碼，川普比中國更著急，10月的中美經貿談判是未來關注重點。

川普（Donald Trump）當地時間10日表示，鑒於中國對稀土礦物實施「極其激進」的出口管制，他將自11月1日起對中國進一步徵收100%的關稅。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受中央社訪問時表示，中國近來對美國態度趨於強硬，主要與美國商務部9月29日發布的制裁措施有關；日本國立政策研究大學院大學經濟學教授邢予青也認為，該實體清單是中國對美不滿的原因之一。

美國商務部9月29日宣布擴大實體清單的適用範圍，由一個或多個列入實體清單持股50%以上的子公司，將自動受到該清單的限制。實體清單企業在沒有政府授權的情況下，無法獲得美國的商品和技術。

吳心伯表示，這項規定對中國的公司影響較大，目前中國大約有2000家公司在美國的「實體清單」上，若按照新規，那些公司的子公司都會受到連帶的制裁，將有成千上萬企業受影響。他認為中方最近一系列舉動，主要是為反擊9月29日的規定，「因為那個是非常惡劣的一件事情」。

其次，該規定發布於9月29日，而川習9月19日才進行通話，吳心伯認為，美國此舉顯示沒有改善關係的誠意，「美方這麼做，中方當然要採取反擊。」

吳心伯提到，中國之所以選擇限制稀土出口，是因為發現有些海外公司從中國購買稀土後，轉手賣給美方，而美方又將稀土用於軍工用途。中國已不批准對美國軍事終端用戶出口稀土，因此這次稀土管控政策目的也在於防止漏洞。

他認為，即使經過談判，這項稀土限制也不會取消，但商業用途的稀土經過批准仍可以正常出口。

邢予青則認為，稀土是中國未來2至5年內最大的「殺手鐧」，「中國現在是越用越順」。

邢予青說，美方低估了中國在貿易談判中擁有的籌碼，與達成平等協議的決心。中美目前已進行3次貿易談判卻仍沒有進展，「說明中美之間達成一個協議很困難」。他認為，中國不可能如歐盟與日本，同意不對美國施加對等關稅。

除了稀土，邢予青還點出，由於中美體制的不同，在中美經貿談判中，「中國的領導人和決策團隊是可以不看股市的」。並且，中國的體制「使整個國民和企業整體而言承受壓力，或者是承受經濟的這種壓力的能力要比美國強得多。」即使美國透過技術壟斷優勢對中國進行封鎖，中國也可以用落後的技術維持經濟運作。

對於未來關稅發展，邢予青認為，「中國是必然要做出反擊的」，中方接下來很可能會對美國施加同樣的關稅，中美關係恐將回到數月前的緊張狀態，除非美方願意撤回擴大「實體清單」的限制，並降低關稅。

吳心伯則認為，目前「川普比中國更著急」，美方接下來還是會想透過談判來解決問題，可能寄希望於10月的經貿談判，因此才將關稅生效日期訂在11月1日生效；若是下一輪經貿談判有實質性進展，川習會仍有可能進行。