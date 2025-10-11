兩國又槓上？美中貿易戰再起 全球晶片供應鏈剉咧等

隨著中國大陸祭出稀土出口管制，美國總統川普也宣布對中加徵100%關稅，導致美中貿易戰急遽升溫，全球晶片供應鏈對亂局嚴陣以待。

彭博引述知情人士報導，北京的稀土管制，可能導致半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）的出貨延遲數周。知情人士透露，ASML正為供應鏈亂象做準備，尤其是北京當局要求外國企業若再出口含中國稀土產品，需事先獲得陸方批准。他並表示，ASML正在遊說荷蘭與美國當局，尋求替代方案。

台積電、英特爾、三星電子等大型晶片製造商，仰賴ASML的設備生產半導體。而ASML與應用材料這些設備商特別依賴稀土，因為他們的設備包含精度極高的雷射、磁鐵與其他需用到稀土的零件。

一家美國大型晶片公司高管說，仍在評估稀土管制的衝擊，但目前最顯著的風險，在於對晶片供應鏈至關緊要的稀土磁鐵價格上漲。

另一家美國晶片業者的主管也說，該公司正加緊確認哪些產品含有中國稀土，並擔憂中國的許可證要求恐導致其供應鏈中斷。

北京的稀土管制以半導體產業為目標，是首次試圖對外國企業發動長臂管轄，可能讓支撐人工智慧（AI）熱潮的晶片流通陷入停滯。此舉促使美國總統川普10日宣布對中國大陸額外加徵100%關稅，並限制對中銷售關鍵軟體。

喬治城大學安全與新興科技中心資深資料研究分析師費爾德戈伊斯說：「在半導體價值鏈中，中國新祭出的出口管制可能主要影響兩類企業，分別是在晶圓製造過程中使用稀土化學品的晶片製造商，以及在設備中使用稀土磁鐵的工具製造商。」

一名白宮官員表示，政府和有關當局正評估這些新規帶來的任何衝擊。這些規定在毫無預告的情況下實施，顯然意在控制全球科技供應鏈。

身為歐洲最大經濟體的德國，已採取措施來分散原物料供應來源。德國經濟部10日表示，對中國的出口限制「深感憂慮」，並正與受影響企業及歐盟執委會保持密切聯繫，隨時應對。

台灣主要仰賴歐洲、美國與日本的稀土供應。台灣經濟部表示，目前仍需進一步評估影響，將持續關注原物料價格波動與供應鏈調整所造成的間接衝擊。