快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

川普關稅新威脅 引發加密幣史上最大爆倉潮

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
加密幣市場10日發生史上最大爆倉潮。路透
加密幣市場10日發生史上最大爆倉潮。路透

比特幣觸及歷史新高才沒幾天，加密貨幣市場交易者周五（10日）遭遇史上最大規模爆倉潮，市場劇烈波動主要因為美國總統川普又再威脅要對中國大陸加徵高額關稅，加密幣價格聞訊崩跌。

數據追蹤機構Coinglass形容，過去24小時發生了「加密貨幣歷史上最大爆倉事件」。市值超過190億美元的倉位被強迫平倉（liquidation，爆倉），涉及逾160萬名交易者。其中超過70億美元的倉位是在周五的短短一小時內被平倉。

加密幣市場在進入周五之間，已顯疲態，不過川普放話馬上又讓比特幣一度崩跌超過12%。這個最大市值的加密貨幣，在本周稍早剛創下逾12.5萬美元的歷史新高，目前價格跌至11.2萬美元左右。

Coinglass在社群平台X上的貼文指出，實際爆倉總額可能遠高於這個數字，因為交易所不一定會即時回報相關資料，例如，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）就每秒就只會報告一筆爆倉單。

Multicoin Capital首席交易員Brian Strugats說，有些人估計這波爆倉規模可能超過300億美元，要留意是否引發更大的連鎖反應。

為機構交易人提供演算法交易加密幣的Tread.fi平台，執行長David Jeong研判，許多機構投資人可能都爆倉了。因為他們沒預料到會出現這種程度的波動，而且他們通常都以永遠不會到期結算的所謂永續期貨合約，進行高槓桿投資。永續合約是一種沒有到期日的衍生商品，允許加密貨幣交易者全天候進行槓桿交易。

Kronos Research的投資長Vincent Liu也提到，這波大爆倉，「由美中關稅恐慌引發，但是因機構投資者過度槓桿操作而更加嚴重。」

市場專家認為，比特幣下一個重要支撐價位在10萬美元。Orbit Markets共同創辦人Caroline Mauron說，如果跌破10萬美元關卡，「可能代表過去三年的牛市循環結束」。

關稅 川普 比特幣 美國 加密貨幣

延伸閱讀

川普促成以哈停火 為和平做了實事

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

美對中加徵100%關稅！胡錫進轟川普糊塗：他委屈什麼？

川普拋對中課100%關稅 黃奎博：兩強玩新條件、新籌碼談判

相關新聞

美中貿易戰又升溫會刺破美股泡沫嗎？專家從各角度分析

回應中國大陸加緊限制關鍵稀土出口，美國總統川普10日揚言將對大陸加課100%關稅，並對「所有重要軟體」祭出大規模出口管制...

美中貿易戰陰霾再起…美股創4月來最大跌幅 逢低買氣這次發動得了？

美國股市周五創下4月以來最大單日跌幅，美國總統川普揚言大幅調高對中國大陸的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑...

川普關稅新威脅 引發加密幣史上最大爆倉潮

比特幣觸及歷史新高才沒幾天，加密貨幣市場交易者周五（10日）遭遇史上最大規模爆倉潮，市場劇烈波動主要因為美國總統川普又再...

川普祭100%關稅 美中重燃貿易衝突重點一次看

為報復中國對稀土祭出新的出口管制，美國總統川普今天宣布對中國加徵100%新關稅，並自11月1日起對重要軟體實施新的出口管...

美對中加徵100%關稅！胡錫進轟川普糊塗：他委屈什麼？

大陸商務部9日宣布對稀土相關技術等物項實施出口管制後，美國總統川普10日批評北京當局採取敵對貿易行為，甚至怒嗆「不再有理...

川普拋對中課100%關稅 黃奎博：兩強玩新條件、新籌碼談判

美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的出口管制。川普此舉是否影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。