川普關稅新威脅 引發加密幣史上最大爆倉潮

比特幣觸及歷史新高才沒幾天，加密貨幣市場交易者周五（10日）遭遇史上最大規模爆倉潮，市場劇烈波動主要因為美國總統川普又再威脅要對中國大陸加徵高額關稅，加密幣價格聞訊崩跌。

數據追蹤機構Coinglass形容，過去24小時發生了「加密貨幣歷史上最大爆倉事件」。市值超過190億美元的倉位被強迫平倉（liquidation，爆倉），涉及逾160萬名交易者。其中超過70億美元的倉位是在周五的短短一小時內被平倉。

加密幣市場在進入周五之間，已顯疲態，不過川普放話馬上又讓比特幣一度崩跌超過12%。這個最大市值的加密貨幣，在本周稍早剛創下逾12.5萬美元的歷史新高，目前價格跌至11.2萬美元左右。

Coinglass在社群平台X上的貼文指出，實際爆倉總額可能遠高於這個數字，因為交易所不一定會即時回報相關資料，例如，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）就每秒就只會報告一筆爆倉單。

Multicoin Capital首席交易員Brian Strugats說，有些人估計這波爆倉規模可能超過300億美元，要留意是否引發更大的連鎖反應。

為機構交易人提供演算法交易加密幣的Tread.fi平台，執行長David Jeong研判，許多機構投資人可能都爆倉了。因為他們沒預料到會出現這種程度的波動，而且他們通常都以永遠不會到期結算的所謂永續期貨合約，進行高槓桿投資。永續合約是一種沒有到期日的衍生商品，允許加密貨幣交易者全天候進行槓桿交易。

Kronos Research的投資長Vincent Liu也提到，這波大爆倉，「由美中關稅恐慌引發，但是因機構投資者過度槓桿操作而更加嚴重。」

市場專家認為，比特幣下一個重要支撐價位在10萬美元。Orbit Markets共同創辦人Caroline Mauron說，如果跌破10萬美元關卡，「可能代表過去三年的牛市循環結束」。